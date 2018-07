Arca biopharma: Das ist schon in aller Munde!

Für die Aktie Arca biopharma stehen per 24.07.2018 0,58 USD an der Heimatbörse NASDAQ CM zu Buche. Arca biopharma zählt zum Segment "Biotechnologie".Unsere Analysten haben Arca biopharma nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Analysteneinschätzung: Für Arca biopharma liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Arca biopharma vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 2 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (0,58 USD) könnte die Aktie damit um 244,83 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Arca biopharma-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

Weiterlesen...