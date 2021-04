Arc Publishing firmiert neu als Arc XP und konzentriert sich auf die Bereitstellung außergewöhnlicher digitaler Erlebnisse für Kunden aus allen Branchen

Washington (ots/PRNewswire) - Arc Publishing, das mehr als 1.500 Websites betreibt, die 1,5 Milliarden Unique User erreichen, gibt heute bekannt, dass es zu Arc XP (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3113760-1&h=2737790919&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3113760-1%26h%3D1601103220%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.arcxp.com%252F%26a%3DArc%2BXP&a=Arc+XP) geworden ist, was die Entwicklung von Arc zu einer modernen Digital Experience Platform (DXP) widerspiegelt, die eine End-to-End-Lösung für Medien- und Unterhaltungsorganisationen sowie für Unternehmen aller Branchen bietet."Die Expertise von Arc basiert auf dem Erfolg, einigen der weltweit größten Medienunternehmen bei der Lösung ihrer schwierigsten Content- und User-Experience-Herausforderungen zu helfen. Auf dieser Grundlage haben wir die Plattform erweitert und skaliert, um die gesamte Bandbreite der digitalen Anforderungen von Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen zu unterstützen. Die Marke Arc XP unterstreicht diese Mission", sagt Scot Gillespie, CTO und GM von Arc XP. "Wir sind von der Entwicklung von Arc begeistert und planen, in den kommenden Wochen wichtige neue Produkte sowie neue Partnerschaften anzukündigen, die die außergewöhnlichen Fähigkeiten der Plattform veranschaulichen."Arc XP, ein Geschäftsbereich von The Washington Post, hat in den sechs Jahren seit dem Markteintritt ein enormes Wachstum erfahren und durch strategische Produkteinführungen und Personalaufbau in die Plattform investiert, während gleichzeitig der weltweite Kundenstamm weiter ausgebaut wurde.- Arc führte eine Modernste Abonnement-Plattform ein, die jetzt mehr als 50 Millionen registrierte und zahlende Nutzer weltweit bedient, fügte eine schlüsselfertige Thematisierungslösung hinzu, die es Kunden ermöglicht, in weniger als 30 Tagen auf den Markt zu kommen, und brachte eine erste Live-Streaming-Video-App auf den Markt.- Arc hat eine Belegschaft von 250 Mitarbeitern aufgebaut, die ein Team mit viel Erfahrung im Bereich E-Commerce und Unternehmen bilden, und wird in den nächsten zwei Jahren 150 weitere Mitarbeiter einstellen.- Arc zählt Kunden in 24 Ländern, wobei die jüngsten Expansionen nach Mexiko mit SDPnoticias und in die Vereinigten Arabischen Emirate mit The National erfolgen."Arc hat eine unglaubliche Dynamik als Go-to-Lösung für führende Verlage, Sender und Marken in den USA und auf der ganzen Welt aufgebaut, und mit diesem Erfolg sind auch unsere Ambitionen für das Geschäft gewachsen", sagt Shailesh Prakash, CIO bei The Washington Post. "Es ist klar, dass Arc sich als Plattform für digitale Erlebnisse abhebt und eine cloud-native, moderne Lösung bietet, mit der Unternehmen ihre digitalen Ambitionen verwirklichen können. In diesem Sinne werden wir weiter in den langfristigen Erfolg der Plattform investieren."Durch Partnerschaften mit den Besten der Branche nutzt Arc XP mehr als 100 Amazon Web Services Produkte innerhalb seiner Plattform und hat Best-in-Class-Technologien von Akamai, Catchpoint und Mulesoft und anderen integriert, um seinen Kunden weltweit eine intelligente Schnittstelle und ein robustes Technologie-Backbone zu bieten. Arc XP ist außerdem ein Advanced Partner im AWS Partner Network und hat den AWS Digital Customer Experience Competency Status (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3113760-1&h=1784640091&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3113760-1%26h%3D593333854%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prnewswire.com%252Fnews-releases%252Farc-publishing-achieves-aws-digital-customer-experience-competency-status-301254178.html%253Ftc%253Deml_cleartime%26a%3DAWS%2BDigital%2BCustomer%2BExperience%2BCompetency%2Bstatus&a=AWS+Digital+Customer+Experience+Competency+Status) erreicht. Für AWS-Kunden ist Arc XP im AWS Marketplace verfügbar, erreichbar hier.Weitere Informationen finden Sie auf arcxp.com.Informationen zu Arc XPArc XP (www.arcxp.com) ist eine Cloud-basierte Plattform für digitale Erlebnisse, die Unternehmen, Einzelhandelsmarken sowie Medien- und Unterhaltungsorganisationen dabei unterstützt, Inhalte zu erstellen und zu verbreiten, den digitalen Handel voranzutreiben und leistungsstarke Multichannel-Erlebnisse zu liefern. Als Geschäftsbereich der Washington Post hat Arc XP die digitale Transformation von Kunden auf der ganzen Welt vorangetrieben und bedient derzeit mehr als 1.500 Websites in 24 Ländern, die monatlich mehr als 1,5 Milliarden Besucher erreichen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1318597/Arc_Publishing_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3113760-1&h=1924146109&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3113760-1%26h%3D2232976213%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1318597%252FArc_Publishing_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1318597%252FArc_Publishing_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1318597%2FArc_Publishing_Logo.jpg)Pressekontakt:Molly Gannonmolly.gannon@washpost.com.Original-Content von: Arc XP, übermittelt durch news aktuell