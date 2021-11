ArcBest-Aktie: Investoren freuen sich über dicke Dividende!

Überblick(NASDAQ:ARCB) hat eine vierteljährliche Bardividende in Höhe von 0,08 US-Dollar pro Aktie beschlossen, die am 26. November 2021 an die am 12. November 2021 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird. Der Vorstand ermächtigte ArcBest außerdem zum Abschluss eines beschleunigten Aktienrückkaufprogramms mit Morgan Stanley & Co. LLC ein beschleunigtes Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 100 Millionen US-Dollar abzuschließen. Die ASR-Autorisierung erfolgt zusätzlich zur Genehmigung im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!