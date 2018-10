Arbor Realty: Da muss man staunen!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Arbor Realty unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Diversifizierte Finanzwerte". Die Arbor Realty-Aktie notierte am 23.10.2018 mit 11,76 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Arbor Realty auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Derzeit schüttet Arbor Realty höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Specialty Finance. Der Unterschied beträgt 3,51 Prozentpunkte (8,5 % gegenüber 4,99 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 55,11 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Arbor Realty damit 41,59 Prozent über dem Durchschnitt (13,51 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Specialty Finance" beträgt 14,3 Prozent. Arbor Realty liegt aktuell 40,81 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Arbor Realty als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Arbor Realty vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 10,25 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -12,84 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 11,76 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".