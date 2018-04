Arbonia platziert Darlehen über 125 Mio Euro – GV genehmigt sämtliche Anträge

Zürich (awp) - Der Bauzulieferer Arbonia hat ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 125 Millionen Euro platziert. Das Schuldscheindarlehen sei deutlich überzeichnet gewesen und von institutionellen Investoren sowie Grossbanken und Sparkassen aus dem In- und Ausland gezeichnet worden, teilt Arbonia am Freitagabend mit.

Aufgrund der starken Nachfrage wurde das Volumen der ursprünglichen Platzierung von 75 Millionen Euro auf 125 Millionen Euro erhöht, heisst ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten