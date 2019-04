Arbonia: Ist das wirklich alles?

An der Heimatbörse SIX Swiss Ex notiert Arbonia per 06.04.2019, 02:00 Uhr bei 10,36 CHF. Arbonia zählt zum Segment "Bauprodukte".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Arbonia einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Arbonia jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Arbonia verläuft aktuell bei 11,83 CHF. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 10,4673 CHF aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -11,52 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 10,79 CHF angenommen. Dies wiederum entspricht für die Arbonia-Aktie der aktuellen Differenz von -2,99 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Arbonia wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Arbonia auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Arbonia mit einem Wert von 19,05 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Bauprodukte" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 29,93 , womit sich ein Abstand von 36 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.