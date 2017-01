Arbitration bzw. Schiedsverfahren als effiziente Alternative

Köln (ots) - Das Schiedsverfahren oder die Arbitration kannbesonders im nationalen und internationalen Wirtschaftsrecht derschnellere und auch kostengünstigere Weg sein als die Klage und dasordentliche Gerichtsverfahren.GRP Rainer Rechtsanwälte Köln, Berlin, Bonn, Düsseldorf,Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart führen aus:Rechtsstreitigkeiten im Wirtschaftsrecht, insbesondere beiinternationalen Auseinandersetzungen, können sich hinziehen. DieArbitration bzw. ein Schiedsverfahren kann in vielen Fällen dieeffizientere Alternative als ein Gerichtsverfahren sein. Neben einerZeitersparnis bringt ein Schiedsverfahren noch weitere Vorteile mitsich.Anders als ein staatliches Gerichtsverfahren wird dasSchiedsverfahren nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen. Das kannsich für Unternehmen als Vorteil erweisen, da so ein möglicherImageverlust, mögliche Mängel oder auch Betriebsgeheimnisse nichtpublik gemacht werden. Auch kann der Rechtsstreit in der Regelschneller beigelegt werden als bei einem ordentlichenGerichtsverfahren.Besonders bei internationalen Auseinandersetzungen kann vieles fürein Schiedsverfahren sprechen. Dauer und Kosten des Verfahrens lassensich wesentlich leichter einschätzen und es entsteht auch einegrößere Rechtssicherheit. Denn ein beispielsweise in Deutschlandgesprochenes Urteil lässt sich nicht automatisch in jedem anderenStaat auch durchsetzen. Liegt der Gerichtsstand im Ausland kann auchdas zu Problemen unterschiedlichster Art führen.Bei einem Schiedsverfahren können die Parteien den Verhandlungsortund die Verhandlungssprache hingegen selbst regeln und können auchEinfluss auf die Bestimmung des Schiedsrichters nehmen. Diese könnenhäufig eine höhere fachliche Expertise in dem strittigen Bereichmitbringen als der gewöhnliche Richter. Die Vertretung durch einenRechtsanwalt ist selbstverständlich auch im Schiedsverfahren möglich.Der abschließende Schiedsspruch ist für die Parteien genausoverbindlich wie das Urteil eines staatlichen Gerichts.Damit ein Schiedsverfahren möglich ist, müssen die Parteien zuvoraber eine entsprechende Schiedsvereinbarung treffen. Diese kann inden Vertrag oder auch in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)aufgenommen werden. Da in der Schiedsvereinbarung schon wichtigeRegelungen wie z.B. Verhandlungsort aufgenommen werden, sollte sieauch von einem erfahrenen Rechtsanwalt überprüft bzw. erstelltwerden. https://www.grprainer.com/rechtsberatung/prozessfuehrung/arbitration-schiedsverfahren.htmlGRP Rainer Rechtsanwälte ist eine internationale,wirtschaftsrechtlich ausgerichtete Sozietät. An den Standorten Köln,Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart undLondon berät die Kanzlei insbesondere im gesamten Wirtschaftsrecht,Gesellschaftsrecht und Steuerrecht sowie im Kapitalmarktrecht undBankrecht. Zu den Mandanten gehören nationale und internationaleUnternehmen und Gesellschaften, institutionelle Anleger undPrivatpersonen.Pressekontakt:Michael RainerRechtsanwaltGRP Rainer LLP RechtsanwälteGürzenich-QuartierAugustinerstraße 1050667 KölnTelefon: +49 221 2722750info@grprainer.comwww.grprainer.comOriginal-Content von: GRP Rainer LLP, übermittelt durch news aktuell