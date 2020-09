Arbin führt neue Drei-Elektroden-Batterietests ein

College Station, Texas (ots/PRNewswire) - Arbin präsentiert ein neues patentiertes Drei-Elektroden "3E"-Knopfzellendesign, das von General Motors entwickelt und lizensiert wurde. Arbins neue 3E-Knopfzelle stellt für Nutzer einen erschwinglichen, einfach anzuwendenden Drei-Elektroden-Zellenhalter bereit, der langfristige Zykluslebensdauer ermöglicht und konsistente Ergebnisse zwischen Proben bietet, wodurch die Forschung zu Batteriematerialien für Fahrzeuge mit Elektroantrieb vorangebracht wird.Bei der Forschung zu Batteriematerialien ermöglicht der Einsatz einer Referenzelektrode (RE) den Wissenschaftlern, den Beitrag jeder Komponente in der Zelle im Verhältnis zur gesamten Zellenleistung zu messen und zu differenzieren. Durch Experimente mit drei Elektroden kann ermittelt werden, welche Elektrode (Anode oder Kathode) die Zellenleistung während langfristiger Tests begrenzt. Diese Experimente ermöglichen den Forscher, den individuellen Beitrag des Anoden- und Kathodenmaterials in der Batterie zu isolieren und zu analysieren, und auf diese Weise wird der gesamte Entwicklungsprozess beschleunigt.Im Vergleich zu traditionellen Drei-Elektroden-Zellen im Swagelok-Stil bietet Arbins neue "3E" Drei-Elektroden-Knopfzelle folgende Vorteile: niedrigere Kosten, unkomplizierter Einsatz für Massentests und einfach mit publizierten Daten zu vergleichen.Im Vergleich zu selbst gestalteten Drei-Elektroden-Lösungen zeichnet sich Arbins neue "3E" Drei-Elektroden-Knopfzelle durch folgende Eigenschaften aus: konsistente Ergebnisse, langfristiges Zyklusleben ohne Leckage, einfache Nutzbarkeit für Massentests.Der neue "3E"-Halter und die Knopfzellen-Kits können mit jedem Instrument genutzt werden, das die Referenzelektrode messen kann. Konzipiert wurden sie allerdings zur Verwendung mit Arbins MSTAT und mit der optionalen Ausrüstung von Arbins MZTC Multi-Chamber sowie EIS-Integration.Besuchen Sie Arbins speziell eingerichtete 3E-Webseite (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2908297-1&h=1408375278&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2908297-1%26h%3D476131176%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.arbin.com%252Fproducts%252Fmaterials-research%252Fthree-electrode-coincell%252F%26a%3D3E%25C2%25A0webpage&a=3E-Webseite) für weitere Informationen.Informationen zu Arbin InstrumentsArbin Instruments ist der führende Hersteller von hochpräziser Batterie-Testausrüstung. Arbin bietet einen Wettbewerbsvorsprung für Forscher im Bereich Batterien und Kunden aus der Industrie, denn deren Entscheidungsfindung wird durch die Beobachtung der kleinsten Veränderungen bei ihren Batterien verbessert.Arbin wurde 1991 gegründet und ist mit seiner Unternehmenszentrale in College Station, Texas, USA, niedergelassen. Regionale Standorte befinden sich in China, Deutschland, Hongkong, Südkorea und Taiwan, um unser weltweites Netzwerk zu unterstützen. www.arbin.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2908297-1&h=2740303695&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2908297-1%26h%3D692456934%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.arbin.com%252Fcontacts%252F%26a%3Dwww.arbin.com&a=www.arbin.com) | sales@arbin.com | +1 979 690 2751Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1248831/Arbin_Instruments_International_3E_Coincell_and_MSTAT.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2908297-1&h=3118288744&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2908297-1%26h%3D3169988692%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1248831%252FArbin_Instruments_International_3E_Coincell_and_MSTAT.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1248831%252FArbin_Instruments_International_3E_Coincell_and_MSTAT.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1248831%2FArbin_Instruments_International_3E_Coincell_and_MSTAT.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1010957/Arbin_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2908297-1&h=2954307408&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2908297-1%26h%3D782945095%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1010957%252FArbin_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1010957%252FArbin_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1010957%2FArbin_Logo.jpg)Original-Content von: Arbin Instruments International, übermittelt durch news aktuell