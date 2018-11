Arbeitszeit zwischen Wunsch und Wirklichkeit / Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten in Deutschland erfragt

Dortmund (ots) - 2017 wünschten sich abhängig Beschäftigte inDeutschland im Durchschnitt eine 35-Stunden-Woche, wenn sie denUmfang ihrer Arbeitszeit mit den entsprechenden finanziellenKonsequenzen selbst wählen könnten. Im Durchschnitt lag dabei diegewünschte wöchentliche Arbeitszeit vier Stunden unter dertatsächlich Geleisteten. Etwa die Hälfte der Befragten (49 Prozent)möchte die Arbeitszeit verkürzen; rund jeder Zehnte (12 Prozent) hateinen Verlängerungswunsch. Ähnliche Wünsche äußerten abhängigBeschäftigte bereits in der Arbeitszeitbefragung 2015. Diese undweitere Ergebnisse enthält der Bericht "BAuA-Arbeitszeitbefragung:Arbeitszeitwünsche von Beschäftigten in Deutschland", den dieBundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) jetztveröffentlicht hat. Dabei zeichnet der Bericht anhand aktueller Datenein differenziertes Bild über Wunsch und Wirklichkeit bezüglich derArbeitszeit von abhängig Beschäftigten in Deutschland.Häufig weichen die tatsächliche Arbeitszeit und dieArbeitszeitwünsche von Beschäftigten voneinander ab. Dabei kann eineArbeitszeit, die auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt ist, dieVereinbarkeit von Arbeit und Privatleben erleichtern, Überlastungenvorbeugen sowie die Einkommenssituation verbessern. Für den Bericht"BAuA-Arbeitszeitbefragung: Arbeitszeitwünsche von Beschäftigten inDeutschland" wurden Daten von abhängig Beschäftigten der erstenbeiden Erhebungswellen 2015 und 2017 analysiert. Neben Faktoren wieDauer der wöchentlichen Arbeitszeit, zeitlichem Handlungsspielraumoder der Trennung von Arbeit und Privatleben geht der Bericht auchauf die Umsetzung von Arbeitszeitwünschen und Zusammenhängen zwischenArbeitszeitdiskrepanzen und der Gesundheit und Zufriedenheit vonBeschäftigten ein.Obwohl insgesamt die Verkürzungswünsche überwiegen, zeigen sichbei einer differenzierten Betrachtung Unterschiede zwischenverschiedenen Beschäftigtengruppen: Bei Vollzeitbeschäftigtenentspricht häufig die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit dem Wunschder Beschäftigten. Hier liegt aber häufig die tatsächlich geleisteteArbeitszeit deutlich über der vereinbarten und gewünschtenArbeitszeit. Verlängerungswünsche gibt es vor allem beiTeilzeitbeschäftigten und Beschäftigten, deren Einkommen nichtausreicht, um über die Runden zu kommen. Während Frauen ihreArbeitszeiten stärker an persönliche Verpflichtungen wie Kinder oderPflegeaufgaben anpassen, weisen die Arbeitszeiten von Männern auch inunterschiedlichen Lebensphasen eine hohe Konstanz auf. Männer undFrauen in allen Lebensphasen wünschen sich darüber hinaus einenhöheren Handlungsspielraum bezüglich ihrer Arbeitszeiten. Zudem istdrei Vierteln der Beschäftigten die Trennung von Arbeit undPrivatleben wichtig.Ein Vergleich der Daten aus den Jahren 2015 und 2017 zeigt, dasslängst nicht alle Beschäftigten ihre Wunschvorstellungen umsetzenkonnten. Zwei von fünf Beschäftigten mit Verkürzungswunsch konntendie Arbeitszeit tatsächlich verkürzen, für 31 Prozent verlängertesich die Arbeitszeit hingegen sogar. Bei den Beschäftigten, die ihreArbeitszeit beibehalten wollten, erfüllte sich der Wunsch für einDrittel, bei jeweils einem weiteren Drittel nahm die Arbeitszeit zubeziehungsweise ab. Zwei Drittel der Beschäftigten konnten ihrenWunsch nach Verlängerung der Arbeitszeit verwirklichen, jedochverkürzte sich bei einem Sechstel (17 Prozent) die Arbeitszeit.Insbesondere Beschäftigte mit Verkürzungswunsch schätzen ihreGesundheit schlechter ein und berichten häufiger über gesundheitlicheBeschwerden, wie Rücken- oder Kreuzschmerzen, Schlafstörungen,Müdigkeit oder körperliche Erschöpfung, als Beschäftigte, die ihreArbeitszeit beibehalten oder verlängern wollten. Gleichzeitig sindBeschäftigte mit Verkürzungswunsch seltener mit der Work-Life-Balanceund der Arbeit insgesamt zufrieden.Die Gestaltung der Arbeitszeit gehört zu den zentralenFragestellungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Dabei geht esum die Dauer und Lage von Arbeitszeiten und Ruhezeiten sowie um diePlanbarkeit und Beeinflussbarkeit der persönlichen Arbeitszeiten. DieFlexibilisierung der Arbeitszeit - vor dem Hintergrund des Wandelsder Arbeitswelt - wirft hierbei neue Fragen auf, die es gilt,faktenbasiert und differenziert zu beantworten. DieBAuA-Arbeitszeitbefragung legt eine Basis für diese Antworten. DieErgebnisse der Befragung 2015 präsentierte der "Arbeitszeit-Report2016". Mittlerweile wurde die zweite Befragungswelle 2017 mit rund9.000 abhängig Beschäftigten durchgeführt. Der jetzt vorgelegteBericht geht auf die Arbeitszeitwünsche und die tatsächlicheArbeitszeit der Beschäftigten in Deutschland ein. VertiefendeAuswertungen und weitere Berichte sind in Bearbeitung."BAuA-Arbeitszeitbefragung: Arbeitszeitwünsche von Beschäftigtenin Deutschland"; Corinna Brauner, Dr. Anne Marit Wöhrmann, PD Dr.Alexandra Michel; Dortmund; Bundesanstalt für Arbeitsschutz undArbeitsmedizin; 2018; 70 Seiten; ISBN 978-3-88261-250-9; DOIdoi:10.21934/baua:bericht20181005.Den Bericht gibt es imInternetangebot der BAuA unter www.baua.de/publikationen.Direkter Link: www.baua.de/dok/8755282Forschung für Arbeit und GesundheitDie BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereichdes BMAS. Sie betreibt Forschung, berät die Politik und fördert denWissenstransfer im Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei derArbeit. Zudem erfüllt die Einrichtung hoheitliche Aufgaben imChemikalienrecht und bei der Produktsicherheit. Original-Content von: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, übermittelt durch news aktuell