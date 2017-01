Arbeitszeit bestimmendes Thema für IG Metall im Wahljahr 2017

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem starken Fokus auf Arbeitszeitprobleme geht die IG Metall ins Wahljahr 2017. Erste konkrete Forderungen zu einem selbstbestimmten Umgang der Beschäftigten mit ihren Arbeitszeiten sollen in der Metall- und Elektro-Tarifrunde zum Jahresende erhoben werden.



Auf der Jahrespressekonferenz der größten deutschen Gewerkschaft an diesem Mittwoch (10.30 Uhr) in Berlin will der erste Vorsitzende Jörg Hofmann zudem über die Entwicklung der Mitglieder und Beitragseinnahmen berichten.

Dem Vernehmen nach ist die IG Metall gegen den demografischen Trend das sechste Jahr in Folge gewachsen, wenn auch nur minimal. Vor gut einem Jahr hatte sie nach eigenen Angaben 2 273 743 Mitglieder, die 533 Millionen Euro Beiträge einzahlten. Diese Summe wird sicher übertroffen, weil die Beiträge prozentual vom Bruttogehalt erhoben werden. Die Gewerkschaft profitiert somit indirekt von den von ihr ausgehandelten Tarifsteigerungen./ceb/DP/he