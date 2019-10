Arbeitswelten erleben - Tag der offenen Tür bei Sprinkenhof (FOTO)

Hamburg (ots) -Am Donnerstag, den 24. Oktober 2019 öffnete Sprinkenhof die Türen.Von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr standen sämtliche Büroflächen für Kundenund Interessierte offen. Alle operativen Bereiche stellten sich mitihrem Leistungsspektrum und Aufgabengebieten vor. Abgerundet wurdeder Tag durch Grußworte von Dr. Andreas Dressel, Finanzsenator derFreien und Hansestadt Hamburg sowie Martin Görge und Jan Zunke,Geschäftsführung Sprinkenhof.In einer Stadt sind nicht nur Menschen zu Hause, sondern auchBehörden und Institutionen, die auf den ersten Blick abstrakterscheinen, wie Finanzamt, Museum oder Polizeiwache. Doch natürlicharbeiten auch hier Menschen, 82.000 insgesamt für die Freie undHansestadt Hamburg. Deshalb gestaltet Sprinkenhof Arbeitswelten inden unterschiedlichsten Gebäuden so passgenau wie möglich. Gemeinsammit den Nutzern entwickelt Sprinkenhof passende Raumkonzepte, plantkomplexe Neubauten oder managt Sanierungen. AlsImmobiliengesellschaft der Stadt bewirtschaften wir die unsanvertrauten Gebäude nicht nur - sie liegen uns am Herzen.Herr Jan Zunke, Geschäftsführer der Sprinkenhof GmbH: "Der Reizfür unsere Mitarbeiter liegt darin, die Entwicklung neuerArbeitswelten für die städtischen Immobilien in enger Abstimmung mitdem Nutzer mitzugestalten. Unsere Immobilien sind sehrunterschiedlich und bilden vom Gerichtsgebäude über das Theater bishin zum Parkhaus ein Portfolio aus sehr verschiedenen Nutzungen. Tagfür Tag stellen wir uns hier der Aufgabe, die Nutzerzufriedenheit undden Werterhalt der Immobilien sicherzustellen."Am Tag der offenen Tür präsentierten sich die operativen BereicheProjektentwicklung, Projektrealisierung, das KaufmännischesImmobilienmanagement, das Technisches Immobilienmanagement sowie dasImmobilien-Service-Zentrum mit ihren realisierten und aktuellenProjekten.Unser Team Projektentwicklung kümmert sich um Ideen für komplexeNeubauten, Sanierungen und Umbauvorhaben der Freien und HansestadtHamburg und auf eigenen Grundstücken. Darüber hinaus unterstützt dasTeam die Stadt Hamburg dabei, städtische Immobilien in dasMieter-Vermieter-Modell oder andere Rechts- und Nutzungsformen zuüberführen.Rund 60 Spezialisten verantworten in der Projektrealisierung diePlanung und Umsetzung von Bauprojekten bis zur Schlüsselübergabe.Dabei geht es um Genehmigungen, die Steuerung der Ausführungsplanung,die Vergabe von Bauverträgen und die Leitung der Bauausführung biszur pünktlichen Fertigstellung.Von Parkhäusern über Büros und Gewerbehöfe bis hin zu Museen,Theatern und Feuerwehrwachen - die Abteilung KaufmännischesImmobilienmanagement kümmert sich um die Verwaltung und Vermietungvielfältiger Immobilien in der Freien und Hansestadt Hamburg. Dabeibetrachten wir die uns anvertrauten Gebäude ganzheitlich undentwickeln sie stetig weiter.Ist ein Neubau fertig gestellt oder bekommen wir ein Objekt neuins Portfolio, fängt für das Technisches Immobilienmanagement dieArbeit erst an: Gut 100 Mitarbeiter sichern die die werterhaltendeInstandhaltung. Eine wichtige Aufgabe, denn circa 80 Prozent derKosten für ein Gebäude entfallen auf die Nutzungsphase.Die rund 20 Mitarbeiter aus dem Immobilien-Service-Zentrum,darunter Architekten, Wirtschaftsingenieure und Immobilienfachwirte,sind als Mietervertreter für alle Ämter, Behörden, Bezirksämter undLandesbetriebe der Freien und Hansestadt Hamburg Ansprechpartner inimmobilienwirtschaftlichen Fragen, bspw. bei der Anmietung vonFlächen, beim laufenden Vertrags- und Flächenmanagement, in derFlächeneffizienz oder beim Kostencontrolling.Herr Martin Görge, Geschäftsführer der Sprinkenhof GmbH: "Wir sindAnsprechpartner für immobilienwirtschaftliche Fragestellungen derFreien und Hansestadt Hamburg. Die in unserem Hause bestehendeExpertise setzen wir für die gesteckten immobilienwirtschaftlichenZiele der Stadt Hamburg ein. Die Anpassungsfähigkeit bei den vielenunterschiedlichen Aufgabenstellungen ist ein wichtigesErfolgskriterium. Das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit würdigenwir mit hoher Qualität unserer Leistungen."Weitere Informationen über Sprinkenhof:Als zentrale gewerbliche Immobiliengesellschaft der Freien undHansestadt Hamburg gibt Sprinkenhof der Stadt durch die Neubau- undSanierungsprojekte ein Gesicht und baut als Investor undRealisierungsträger für die Zukunft Hamburgs. Sprinkenhof sichertHamburgs Werte durch nachhaltiges Immobilienmanagement und garantiertdie professionelle Anmietung für den städtischen Flächenbedarf.www.sprinkenhof.deFür Rückfragen der Redaktionen:Sprinkenhof GmbHLars VietenFon: 040 33954-325E-Mail: Lars.Vieten@sprinkenhof.deOriginal-Content von: Sprinkenhof GmbH, übermittelt durch news aktuell