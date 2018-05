Arbeitswelt im Wandel 2018 erschienen / BAuA informiert kompakt über aktuelle Trends in Sachen Arbeitsschutz

Dortmund (ots) - "Arbeitswelt im Wandel". Einmal im Jahr fasst dieBundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) unterdiesem Titel aktuelle Trends der Arbeitswelt zusammen. Mit vielenanschaulichen Grafiken informiert die kompakte Broschüre Praktikerdes Arbeitsschutzes und die interessierte Öffentlichkeitgleichermaßen. Basierend auf dem Bericht "Sicherheit und Gesundheitbei der Arbeit 2016" (SuGA 2016) informiert die Broschüre überZahlen, Daten und Fakten in Sachen Sicherheit und Gesundheit bei derArbeit. Dabei bildet sie Themen wie Erwerbstätigkeit,Arbeitsbedingungen oder den demografischen Wandel einfach undverständlich ab.Die Zahl der Erwerbstätigen ist in Deutschland weiter gestiegen.Im Jahr 2016 waren 41,3 Millionen Menschen in Arbeit. Gleichzeitigist die Unfallquote mit 23,2 Arbeitsunfällen pro 1.000 Vollarbeiterwie in den Vorjahren weiter leicht gesunken. Zudem beleuchtet dieBroschüre das Thema Arbeitszeit. Dabei bezieht sie sich aufErgebnisse des Arbeitszeitreports 2016, der auf einer repräsentativenBefragung von rund 20.000 Beschäftigten beruht. Was die Auswirkungenflexibler Arbeitszeiten angeht, zeigt sich: Je höher der Einfluss derBeschäftigten auf die eigene Arbeitszeit, desto zufriedener sind siemit der Passung zwischen Arbeit und Privatleben. Werden dieArbeitszeiten jedoch von betrieblicher Seite oft geändert, sinkt dieZufriedenheit mit der Work-Life-Balance seitens der Beschäftigten.Daneben enthält "Arbeitswelt im Wandel 2018" aktuelle Zahlen zuBerufskrankheiten, Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten undArbeitsunfähigkeit. Zudem bildet die Broschüre das Rentenzugangsalterund den demografischen Wandel in Deutschland ab. Auch in diesem Jahrschließt die aktuelle Ausgabe mit Informationen zurGefährdungsbeurteilung ab.Die Broschüre "Arbeitswelt im Wandel - Ausgabe 2018" kann imPDF-Format unter www.baua.de/publikationen heruntergeladen werden.Die Druckfassung gibt es gegen Versandkosten im Webshop der BAuA.Direkter Link: www.baua.de/dok/8733488Forschung für Arbeit und GesundheitDie BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereichdes BMAS. Sie betreibt Forschung, berät die Politik und fördert denWissenstransfer im Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei derArbeit. Zudem erfüllt die Einrichtung hoheitliche Aufgaben imChemikalienrecht und bei der Produktsicherheit. An den StandortenDortmund, Berlin und Dresden sowie in der Außenstelle Chemnitzarbeiten über 700 Beschäftigte.Die BAuA ist Partner im Wissenschaftsjahr 2018 - Arbeitswelten derZukunft.Pressekontakt:Jörg FeldmannBundesanstalt für Arbeitsschutz und ArbeitsmedizinGruppe 6.1, PressearbeitFriedrich-Henkel-Weg 1-2544149 DortmundTel.: 0231 9071-2330Fax: 0231 9071-2299E-Mail: presse@baua.bund.dewww.baua.deOriginal-Content von: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, übermittelt durch news aktuell