Arbeitswelt 4.0: Digitale Skills unentbehrlich, aber noch nicht ausreichend geschult / Aktuelle TNS Infratest-Studie 2017: Digitalisierung erhöht Weiterbildungsbedarf (FOTO)

Pfungstadt bei Darmstadt (ots) -Der technologische Wandel wirkt sich stark auf das täglicheArbeiten aus - Fertigungsprozesse verändern sich schnell, dieVernetzung von Anlagen und Anwendungen nimmt zu, Teams arbeitenzunehmend virtuell. Um fit für die digitalisierte Arbeitswelt zusein, benötigen Unternehmen daher Mitarbeiter mit vielseitigendigitalen Skills. Das aktuelle Weiterbildungsportfolio in denUnternehmen entspricht allerdings bei weitem noch nicht den digitalenAnforderungen. Dies geht aus der aktuellen TNS Infratest-Studie"Weiterbildungstrends in Deutschland 2017" hervor. Die Umfrage wurdebereits zum neunten Mal in Folge im Auftrag der StudiengemeinschaftDarmstadt (SGD) unter 300 Personalverantwortlichen in deutschenUnternehmen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen auch: DieDigitalisierung ist in Unternehmen auf allen Qualifikationsebenenangekommen. Mit ihr steigt der Weiterbildungsbedarf.Ob produzierende oder fertigende Unternehmen oder derDienstleistungssektor - der Einsatz von IT-Technologien istmittlerweile in nahezu allen Berufen selbstverständlich.Dementsprechend erkennen Personalverantwortliche, wie wichtig es ist,dass Mitarbeiter über die entsprechenden digitalen Skills verfügenund mit verschiedenen Technologien umgehen können. Das bestätigen dieaktuellen TNS Infratest-Ergebnisse: Der sichere Umgang mit demInternet wird von 91 Prozent der Befragten als wichtig bis äußerstwichtig eingeschätzt, dicht gefolgt von berufsrelevantenSoftware-Programmen (90 Prozent) sowie Sicherheitsrichtlinien für IT(88 Prozent). Zudem sollten Mitarbeiter im Alltag diverse IT-Toolsnutzen können, um den Arbeitsfluss effizient zu gestalten. So halten88 Prozent der Befragten Kommunikations-Tools für wichtig bis äußerstwichtig, gefolgt von Tools zur Selbstorganisation (85 Prozent), zurWissensaneignung (79 Prozent) sowie cloudbasiertenKollaborations-Tools (75 Prozent).Digitalisierung ist in der täglichen Arbeitspraxis angekommen"Dass die Digitalisierung Einzug in den Arbeitsalltag gehaltenhat, zeigt die Studie bereits zum zweiten Mal in Folge. 66 Prozentaller Personalverantwortlichen bestätigen, dass ihr Unternehmen starkbis äußert stark davon betroffen ist", so Brigitta Vochazer,Geschäftsführerin der SGD. Damit ist der Wert nahezu identisch mitdem letztjährigen (2016: 68 Prozent). Von den großen Unternehmen ab500 Mitarbeitern sind aktuell 82 Prozent betroffen. Damit liegen sie16 Prozentpunkte über den Gesamtergebnissen. Von den mittlerenUnternehmen mit zehn bis 499 Mitarbeitern sind es 75 Prozent und vonden kleinen Unternehmen mit bis zu neun Mitarbeitern 54 Prozent.Alle Qualifikationsebenen von Digitalisierung betroffenDoch welche Mitarbeiter sind konkret von der Digitalisierung derArbeitswelt betroffen? Die Ergebnisse zeigen, dass sich diedigitalisierte Arbeitswelt von der Fach- bis zur Führungskraft aufjeden auswirkt. Laut 81 Prozent der Befragten sind ausgebildeteFachkräfte und Sachbearbeiter mit Ausbildung stark bis äußert starkbetroffen, ebenso Führungskräfte im mittleren Management (76 Prozent)und Spezialisten mit akademischem Abschluss (76 Prozent). Bei denTop-Führungskräften sind es 75 Prozent und bei angelerntenFacharbeitern mit Berufserfahrung 65 Prozent.Arbeit 4.0 erhöht Weiterbildungsbedarf"Arbeit 4.0 bringt neue Anforderungen mit sich, denn die Menschenarbeiten immer vernetzter, Abläufe werden automatisierter und neueTechnologien gehören zur täglichen Arbeitspraxis. Dies wirkt sichauch auf die betriebliche Weiterbildung aus", so Vochazer. So geben74 Prozent der befragten Personaler an, dass durch dieDigitalisierung der Weiterbildungsbedarf stark bis äußerst starksteigt (2016: 75 Prozent). Ein Blick auf die verschiedenenUnternehmensgrößen zeigt einen hohen Weiterbildungsbedarf beigrößeren Unternehmen ab 500 Mitarbeitern. Hier gehen aktuell 92Prozent der HR-Manager von einem stark bis äußerst stark wachsendenFortbildungsbedarf aus. In mittleren Unternehmen (zehn bis 499Mitarbeiter) sind es 84 Prozent, in kleinen Unternehmen (ein bis neunMitarbeiter) 60 Prozent.Fit für die Arbeit 4.0 mit Schulungen für digitale SkillsVom professionellen Umgang mit dem Internet bis zum Einsatzcloudbasierter Kollaborations-Tools: Personaler erwarten vonMitarbeitern vielfältige digitale Skills. Die aktuelle Studie zeigt,dass die Unternehmen ihre Fortbildungsmaßnahmen derzeit vor allem aufden Bereich Software-Programme fokussieren. 70 Prozent derUnternehmen bieten hierfür Schulungen an. Sicherheitslinien für ITwerden in 59 Prozent, der sichere Umgang mit Kommunikations-Tools in58 Prozent und der sichere Umgang mit dem Internet in 55 Prozent derUnternehmen geschult. Mehr als die Hälfte der Unternehmen fördernzudem durch Schulungen den Umgang mit Tools zur Selbstorganisation(54 Prozent) und zur Wissensaneignung (53 Prozent) sowie den Umgangmit cloudbasierten Kollaborations-Tools (51 Prozent). Bei einigenErgebnissen zeigt sich eine deutliche Diskrepanz zwischen dendigitalen Skills, die die befragten Personaler für wichtig bisäußerst wichtig erachten, und dem aktuellen Schulungsangebot."Unternehmen, die für die Arbeitswelt 4.0 fit sein wollen, solltendie digitalen Skills umfassend im Blick haben und diese bei ihrenMitarbeitern gezielt ausbauen. 