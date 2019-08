Arbeitsunfälle in der Bauwirtschaft leicht gestiegen, Hautkrebs häufigste Berufskrankheit (FOTO)

Berlin (ots) -Die meldepflichtigen Arbeitsunfälle im Bereich der Bauwirtschaftund baunaher Dienstleistungen sind 2018 im Vergleich zum Vorjahrleicht gestiegen. Auch 2019 ist das Unfallgeschehen bishergleichbleibend hoch. Dies geht aus aktuellen Zahlen hervor, die dieBerufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) vorgelegt hat. DieZahl der tödlichen Arbeitsunfälle blieb auf dem Niveau des Vorjahres,obwohl deutlich mehr Beschäftigte bei der BG BAU versichert waren.Tödliche Wegeunfälle stiegen nach einem Rekordtief im Jahr 2017wieder auf das Niveau der Vorjahre. Um den Unfallrisiken entgegen zuwirken, möchte die BG BAU ihre Mitgliedsunternehmen und ihreVersicherten künftig noch stärker für sicheres Verhalten bei derArbeit sensibilisieren.Der Bau boomt. Doch obwohl die Zahl der Beschäftigten imBaugewerbe und damit die von der BG BAU im vergangenen Jahr betreutenVersicherten um 102.597 zunahm, stieg die Zahl der Arbeitsunfälleinsgesamt nur leicht. Umgerechnet auf tausend Personen war dasUnfallgeschehen sogar leicht rückläufig. Auch die Zahl der tödlichenArbeitsunfälle veränderte sich mit 88 Fällen nicht. Die tödlichenWegeunfälle erreichten nach einem Rekordtief im Jahr 2017 wiederihren Durchschnittswert. "Insgesamt zeigt die intensivePräventionsarbeit Erfolge, doch wir haben immer noch zu viele Unfälleauf dem Bau", so Klaus-Richard Bergmann, Hauptgeschäftsführer der BGBAU. "Alle Beteiligten müssen noch stärker daran arbeiten, dieBaustellen sicherer zu machen. Unser Ziel ist es, in Zukunft vorallem tödliche Unfälle ganz zu verhindern. Wir verstehen uns alsPartner der Bauwirtschaft und bieten wirksame Präventionsmaßnahmenan."In der Bauwirtschaft ist der weiße Hautkrebs mit 2.944 Fälleninzwischen die häufigste angezeigte Berufskrankheit, gefolgt von Lärmund Lungenkrebs durch Asbest. Mit steigender Tendenz. Insbesonderedurch die zunehmende UV-Strahlung sowie längeren Hitzeperioden müssendie Outdoorworker am Bau und in baunahen Dienstleistungen durchentsprechende Maßnahmen geschützt werden. "Vor allem vor demHintergrund des Klimawandels müssen hier die entsprechenden Weichengestellt werden, um die Zahl der Erkrankungen einzudämmen", soBergmann.Die BG BAU engagiert sich mit wirksamen Regelungen und umfassendenInformationen für mehr Sicherheit und Gesundheitsschutz auf denBaustellen. Als Partner der Bauwirtschaft, verwaltet durch dieSozialpartner, bemüht sie sich um praxisnahe und wirksame Maßnahmen,um die Beschäftigten zu schützen. Mit Informationskampagnensensibilisiert sie die Branche. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derBG BAU stehen vor Ort den Unternehmen zur Seite und mit finanziellenAnreizen werden Investitionen in den Arbeitsschutz gefördert.Weitere Informationen: www.bgbau.dePressekontakt:Christiane WitekTelefon: 030 85781-690E-Mail: presse@bgbau.deThomas LucksTelefon: 069 4705-824E-Mail: thomas.lucks@bgbau.deBG BAU - PressestelleHildegardstraße 29/3010715 BerlinOriginal-Content von: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell