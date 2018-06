Arbeitsstättenverordnung frühzeitig beim Bauen einbeziehen / Rechtsgutachten zum Zusammenwirken von Arbeitsstättenrecht und Bauordnungsrecht

Dresden (ots) - Bei der Abnahme von Produktions- oder Bürogebäudentauchen plötzlich neue Probleme auf, weil Planungen nicht denAnforderungen der Arbeitsstättenverordnung genügen. Dabei hatten sichdie Bauherren auf das Baugenehmigungsverfahren verlassen. In Politikund Praxis wird dann häufig über widersprüchliche Anforderungen vonBauordnungsrecht und Arbeitsstättenrecht diskutiert. Um dieBeziehungen zwischen diesen Rechtsgebieten zu klären, beauftragte dasBundesarbeitsministerium (BMAS) die Bundesanstalt für Arbeitsschutzund Arbeitsmedizin (BAuA), Schnittstellen zwischen beidenRegelungsgebieten zu ermitteln und zu bewerten. Das jetztveröffentlichte "Rechtsgutachten zum Zusammenwirken vonArbeitsstättenrecht und Bauordnungsrecht" zeigt, dass beideRechtsgebiete zusammenwirken und grundsätzlich nicht angeglichenwerden müssen.Während das Arbeitsstättenrecht auf im europäischenGemeinschaftsrecht begründet ist, liegt das Bauordnungsrecht in derVerantwortung der Bundesländer. In Politik und Praxis gibt es immerwieder Diskussionen über Widersprüche zwischen beiden Rechtsgebieten.In Abstimmung mit dem BMAS gab die BAuA ein Rechtsgutachten inAuftrag, das am Zentrum für Sozialforschung Halle e. V. an derMartin-Luther-Universität Halle-Wittenberg unter der Federführung vonProf. Dr. Wolfhard Kohte erstellt wurde.Das Gutachten macht deutlich, dass die in Diskussionenvorgebrachten Widersprüche zwischen Arbeitsstättenrecht undBauordnungsrecht nicht bestehen. Vielmehr ergänzen sich dieRechtsgebiete "Arbeitsschutzrecht mit dem Arbeitsstättenrecht" und"Bauordnungsrecht". Unter anderem gibt es Rückgriffe aufKonkretisierungen im jeweils anderen Rechtsgebiet. So verweistbeispielsweise das Arbeitsschutzrecht auf das Bauordnungsrechthinsichtlich der Standsicherheit und des baulichen Brandschutzes.Einzelne Kollisionen bestehen jedoch auf nachgeordneterRegelungsebene. Diese könnten jedoch schrittweise klargestelltwerden.Das Gutachten betrachtet zudem häufig genannte Lösungsansätze, diedie Umsetzung der Regelungen verbessern könnten. Hier kommt dasGutachten zum Schluss, dass nicht der Rahmen, also ein einheitlichesBauordnungsrecht, oder die Rangfolge von Vorschriften bei weiterenUmsetzungen im Vordergrund stehen sollen. Vielmehr soll dasZusammenwirken von Arbeitsschutzrecht und Bauordnungsrecht ins Augegefasst werden. Dabei hat die Regelung Vorrang, die zu einem höherenSchutzniveau für die Beschäftigten führt.Das Gutachten zeigt, dass insgesamt keine maßgeblichen Problemeauf formaler-rechtlicher Ebene bestehen sondern insbesondereInformationsdefizite, Missverständnisse und Umsetzungsprobleme beider konkreten Anwendung in der Planung von Arbeitsstätten. Deshalbsollten die Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung bereitsfrühzeitig in die Planungen und möglichst auch insBaugenehmigungsverfahren einbezogen werden. Zudem lassen sich dieInformationen für die Praxis verbessern, damit die Betroffenen diekomplexen Inhalte der beiden Rechtsgebiete vollständig erfassen undberücksichtigen können."Rechtsgutachten zum Zusammenwirken von Arbeitsstättenrecht undBauordnungsrecht"; Wolfhard Kohte; Dortmund; Bundesanstalt fürArbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2018; 150 Seiten; DOI10.21934/baua:bericht20180430. Das Gutachten im PDF-Format gibt es imInternetangebot der BAuA unter