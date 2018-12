Arbeitsschutz und Energiemanagement: Den Umgang mit neuen Normen lernen (FOTO)

--------------------------------------------------------------DQS-Workshops 2019http://ots.de/ipHSPy--------------------------------------------------------------Frankfurt am Main (ots) -Die Normen für Arbeitsschutzmanagement (ISO 45001) undEnergiemanagement (ISO 50001) sind 2018 neu bzw. in revidierterFassung erschienen - werden ihre Wirkungskraft in Unternehmen abererst in 2019 voll entfalten. In ihrem jetzt erschienenWorkshop-Katalog für 2019 trägt die Deutsche Gesellschaft zurZertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH) diesem UmstandRechnung: Das neue Veranstaltungsangebot orientiert sich am aktuellenWissensbedarf von Organisationen bei Managementsystemen und Audits.Unter der Überschrift "DQS Campus - Sprudelnde Ideen für IhrenErfolg" versammelt der Katalog Seminare und Webinare zu über 20verschiedenen Themen an insgesamt fast 100 Terminen. DasWeiterbildungsangebot ist online ab sofort verfügbar unterhttp://bit.ly/2Edr4sm.Erste Adresse auch für Inhouse-WorkshopsNeben der Arbeit mit aktuellen Normen oder Anforderungen, wie sieetwa aus der DS-GVO kommen, steht DQS Campus auch für die Vermittlungvon Wissen und Techniken, mit denen die Teilnehmer ihreManagementsysteme nutzbringender gestalten können, zum Beispiel beiinternen Audits oder integrierten Managementsystemen. Alle Themenverbindet, dass sie nicht nur öffentlich zugänglich sind, sondern vonder DQS auch als Inhouse-Variante durchgeführt werden. Gerade beiInformationstiefe, Teilnehmerzusammensetzung und inhaltlichenSchwerpunkten kann in einem Trainingskonzept individuell aufKundenwünsche reagiert werden.Lernen und Austausch machen fit für VeränderungenManagementsysteme bergen einen immensen Nutzen für die Stabilitätund den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen. DQS-Workshopsverstärken diesen Effekt, indem Praktiker aus Organisationen wie etwaManagementbeauftragte gemeinsam mit langjährigen AuditexpertenMethoden diskutieren und ausprobieren und daran arbeiten, Systemeauch in komplexen Umfeldern leistungsfähig zu halten. "Damit entstehteine hohe Sensibilisierung für neue Facetten und Chancen im Umgangmit Managementsystemen und Audits", erläutert Ute Kirsch,Projektmanagerin DQS Campus, und ergänzt: "...ohne dass fertigvorgesetzte Lösungen den Blick verstellen."***DQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung vonManagementsystemenDie Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung vonManagementsystemen (DQS) wurde 1985 als Deutschlands erste undweltweit dritte Managementsystem-Zertifizierungsstelle durch DGQ(Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (Deutsches Institutfür Normung e.V.) gegründet. Neben den Gründungsgesellschaftern sindauch das US-amerikanische Unternehmen Underwriters Laboratories sowiedie deutschen Industrieverbände HDB, Spectaris, VDMA und ZVEI an derDQS beteiligt.Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main fokussiert alseinziger großer Zertifizierer auf die Auditierung und Zertifizierungvon Managementsystemen und Prozessen in Unternehmen undOrganisationen. Mit über 3.200 Mitarbeitern - davon rund 2.500Auditoren - erzielte die Gruppe 2017 einen Jahresumsatz von rund 145Millionen Euro.Weltweit zählt die DQS mit über 80 Geschäftsstellen in mehr als 60Ländern und 63.000 zertifizierten Standorten zu den Führenden derZertifizierungsbranche. Die rund 20.000 Kunden aus über 130 Ländernrepräsentieren alle Branchen: Schwerpunkte bilden die BereicheAutomotive, Elektrotechnik, Maschinenbau, Metallindustrie, ChemischeIndustrie, Dienstleistung, Lebensmittel, Gesundheits- undSozialwesen, Luft- und Raumfahrt und Telekommunikation. (Stand11/2018)Pressekontakt:Matthias VogelPresse-/ÖffentlichkeitsarbeitDQS GmbHAugust-Schanz-Straße 2160433 Frankfurt am MainTel.: 069 95427-287E-Mail: matthias.vogel@dqs.dewww.dqs.deOriginal-Content von: DQS GmbH, übermittelt durch news aktuell