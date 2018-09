Stuttgart (ots) -Zwei tödliche Arbeitsunfälle im Schnitt werktags in Deutschland /"Plusminus", Mittwoch, 19. September 2018, 21:45 bis 22:15 Uhr, DasErste / Moderation: Clemens Bratzler (Südwestrundfunk)Das Wirtschaftsmagazin mit voraussichtlich diesen Themen:Arbeitsschutz - Sparen auf Kosten der Sicherheit In Deutschlandkommen im Durchschnitt werktags zwei Menschen durch Arbeitsunfälle zuTode. Häufiger Grund ist ein Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften amArbeitsplatz. Besonders Baustellen fallen bei Kontrollen immer wiederauf. Doch Kontrollen sind kaum noch möglich. Wie Recherchen von"Plusminus" zeigen, haben viele Bundesländer die Personalstellen inden Arbeitsschutzbehörden drastisch gekürzt. Mit gefährlichen Folgen.In manchen Bundesländern ist die Zahl der Betriebskontrollen in denvergangenen 20 Jahren um zwei Drittel zurückgegangen. Wolfhard Kohte,Sozialwissenschaftler von der Universität Halle-Wittenberg, hält dasfür ein Staatsversagen im Arbeitsschutz. Deutschland gehöre beimArbeitsschutz inzwischen zu den Schlusslichtern in Europa.Post-Ärger - immer mehr Beschwerden über die BriefzustellungVerschwundene Briefe, verspätete Zustellung - bei derBundesnetzagentur hat sich die Zahl der Beschwerden überZustellungsmängel bei die Deutsche Post und deren Konkurrenzinnerhalb der vergangenen drei Jahre mehr als verdoppelt. Hier sorgtman sich inzwischen, ob die Briefzustellung in Deutschland überhauptnoch sichergestellt ist. Doch Schadenersatz braucht die Deutsche Postdank des deutschen Postrechts kaum zu fürchten.Streit am Supermarktregal - die neue Macht im LebensmittelhandelIm Frühjahr konnten Kundinnen und Kunden bei Edeka keine NestléProdukte mehr kaufen, nun müssen sie bei Kaufland auf Produkte wieKnorr Suppen, Bertolli Öl oder Langnese Eis des Unilever Konzernsverzichten. Rund 480 Artikel hat Kaufland Anfang September aus seinenRegalen verbannt. Der Kampf zwischen Händlern undMarkenartikelherstellern wird immer heftiger. Der Handel wagt dieKraftprobe mit den großen Unternehmen. Diese sehen die Einkaufsmachtder großen Supermarktkonzerne inzwischen mit Sorge. "Plusminus"berichtet über verschobene Machtverhältnisse imLebensmitteleinzelhandel und die Auswirkungen für die Kunden.Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und ihre Beiträge unterplusminus.de und ARDmediathek.de zu sehen. Fotos unter ARD-foto.deKontakt: Redaktion "Plusminus", Telefon 0711 / 929 14450,plusminus@SWR.de Pressekontakt: Katja Matschinski, 0711 929 11063,katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell