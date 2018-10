Arbeitsschutz Aktuell 2018 schließt mit gutem Ergebnis (VIDEO)

Stuttgart (ots) -Zufriedene Aussteller, voll besetzte Messeforen, und einhochkarätiger Austausch im Kongress unterstreichen den Stellenwertder Arbeitsschutz Aktuell innerhalb der großen Arbeits- undGesundheitsschutz-CommunityDie Veranstalter der Arbeitsschutz Aktuell, die heute in Stuttgartzu Ende geht, ziehen eine deutlich positive Bilanz. Mit über 10.000Fachbesuchern aus ganz Deutschland sowie den NachbarländernÖsterreich und Schweiz, 280 Ausstellern aus 19 Ländern und 1.000Teilnehmern in Kongress und Regionalforum ist es der ArbeitsschutzAktuell in diesem Jahr besonders gut gelungen, aufzuzeigen, wiewichtig moderner Arbeits- und Gesundheitsschutz für denWirtschaftsstandort Deutschland ist. Ein vielfältiges Programm imRegionalforum hat eindrucksvoll die spezifischen Herausforderungenfür Industrie, Handwerk und Dienstleistung auf regionaler Ebenediskutiert und neue Zielgruppen erschlossen."Für Unternehmen und Unternehmer gewinnt das Thema Arbeits- undGesundheitsschutz angesichts des demographischen Wandels undFachkräftemangels immer mehr an strategischer Bedeutung. Das zeigtsich nicht nur in der positiven Entwicklung der Aussteller- undBesucherzahlen, sondern auch in der sichtlich großen Akzeptanz derThemen der verschiedenen Messeforen", betont Christoph Hinte,Geschäftsführer der HINTE GmbH.FachmesseAuf 20.000 qm Bruttofläche präsentierten 280 Aussteller Neuheitenund Innovationen für maximale Sicherheit am Arbeitsplatz und gesundesArbeiten. Im Fokus standen die Themen Persönliche Arbeitssicherheit,Sicherheit im Betrieb, Verkehrssicherheit, BetrieblichesGesundheitsmanagement und Ergonomie. Der DeutscheVerkehrssicherheitsrat e.V. (DVR) beriet umfassend zu allen Fragender Unfallprävention auf Wegen und Dienstwegen. Kay Schulte,Referatsleiter Unfallprävention, Wege und Dienstwege beim DVR:"Arbeitsschutz und Verkehrssicherheit sind untrennbar miteinanderverbunden, die darf man gar nicht isoliert betrachten." So bedeutesicheres Arbeiten auch immer gut und sicher zur Arbeit hin zu kommen,so Schulte.Die Aussteller zogen ein durchweg positives Fazit. "DieArbeitsschutz Aktuell ist das Branchenhighlight 2018. Wir haben hierin Stuttgart viele internationale Fachbesucher erleben dürfen, dasist ein super Standort, hier wird geschafft, hier sind wir richtig,wir sind sehr zufrieden.", so Hendrik Schabsky, GeschäftsführenderGesellschafter der ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co. KGMesseforenBesonders großer Andrang herrschte an den Vortragsbühnen. DasMesseforum der Arbeitsschutz Aktuell und das Forum jobfit.aktuell,mit eigenem Messebereich für Hersteller und Dienstleister aus denBereichen Ergonomie und Betriebliches Gesundheitsmanagement,überzeugten mit einer guten Mischung aus Best Practice undProduktneuheiten. Die einer offenen Bürolandschaft nachempfundeneErlebnisausstellung Arbeitswelt 4.0 präsentierte moderne, präventiveLösungen rund um den Arbeitsplatz.RegionalforumVertreter regionaler Unternehmen und Experten aus Wirtschaft undForschung diskutierten die wichtigen Fragen rund um einen zeitgemäßenArbeits- und Gesundheitsschutz in der Arbeitswelt 4.0. - den Blickdabei stets auf die besonderen Herausforderungen der Regiongerichtet. Besonders im Fokus haben die Verantwortlichen dabei diekleinen und mittleren Unternehmen. "Unser Regionalforum wurde dankder zahlreichen Expertinnen und Experten erfolgreich und mit regerBeteiligung durchgeführt - eine Fundgrube mit Anregungen,insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen. Einenhochwertigen Arbeitsschutz für die Beschäftigten zu organisieren istmachbar!", so Dr. Johannes Warmbrunn, Referatsleiter Arbeit- undGesundheit im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und WohnungsbauBaden-Württemberg.FachkongressDie Arbeit 4.0, die Vernetzung und Digitalisierung derArbeitswelt, war auch eines der zentralen Themen des diesjährigenKongresses, der den Anspruch hatte, nicht nur Informations-, sondernvielmehr Impulsgeber für Unternehmen zu sein, die im modernenArbeits- und Gesundheitsschutz vielmehr eine Chance sehen, statteiner Pflicht zur Umsetzung bestehender Verordnungen. "Das Feedbackder Kongressteilnehmer ist äußerst positiv. Unsere Veranstaltungenwaren über die drei Kongresstage hinweg gut besetzt. Höhepunkte warender Kongressblock zum Thema Verkehrssicherheit, der in Kooperationmit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) durchgeführt wurde,sowie der Kongressblock zum Verhaltensorientierten Arbeitsschutz unddie erneut voll besetzten innovativen World Cafés. Wieder einmal hatsich gezeigt, wie wichtig der persönliche Austausch ist, insbesonderewenn es um schwierige Themen geht.", betontVDSI-Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Rainer von Kiparski, der auchdie Eröffnungsrede des Kongresses hielt.Deutscher Jugend-Arbeitsschutz-Preis 2018 (JAZ)Gewinner des Deutschen Jugend-Arbeitsschutz-Preises, der im Rahmender Kongresseröffnung zum 8. Mal verliehen wurde, sind dieAuszubildenden der Bauunternehmung August Mainka GmbH & Co.. Ihreselbstentwickelte Antirutsch-Industriematte aus antibakteriellbehandeltem Vinyl und einer Oberfläche mit Wellenstruktur verhindertwirkungsvoll Stolperunfälle auf Baustellen. Weitere Preisträger sinddie Auszubildenden der thyssenkrupp Fahrtreppen GmbH und derBoehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG. Katrin Schütz,Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit undWohnungsbau des Landes Baden-Württemberg, zeigte sich begeistert vom"Ideenreichtum der jungen Auszubildenden". Sie seien Vorbilder, diemit innovativen Ideen aus eigener Bereitschaft heraus, den Arbeits-und Gesundheitsschutz im eigenen Unternehmen verbessern wollen.Die nächste Arbeitsschutz Aktuell findet vom 6. bis 8. Oktober2020 wieder am Messeplatz Stuttgart statt und wird dann ihr 25.Jubiläum feiern.Über die Arbeitsschutz AktuellVom 23. - 25. Oktober 2018 hat die Arbeitsschutz Aktuell mitFachmesse und Kongress in der Messe Stuttgart stattgefunden (ICS undL-Bank Forum) - inmitten einer der wirtschaftsstärksten RegionenEuropas. Der dreitägige Kongress stand unter dem Motto "Sicher undgesund arbeiten". 