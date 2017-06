Arbeitsrecht: Diese Fakten sollten Arbeitnehmer kennen

Berlin (ots) - Knapp 375.000 erledigte Klagen vor deutschenArbeitsgerichten hat das Statistische Bundesamt im Jahr 2015 gezählt.Nicht selten geht es beim Streit mit dem Arbeitgeber um das Gehaltoder eine Kündigung. Das gemeinnützige Verbraucherportal Finanztipräumt mit gängigen Gerüchten auf und zeigt, welche RechteArbeitnehmer unbedingt kennen sollten.1. Urlaub und Krankheit sind in der Probezeit kein ProblemArbeitsverhältnisse beginnen in der Regel mit einer sechsmonatigenProbezeit. In dieser Zeit gilt für beide Seiten eine kürzereKündigungsfrist. "Entgegen vieler Gerüchte gibt es aber keingrundsätzliches Verbot, in der Probezeit bezahlten Urlaub zu nehmen",erklärt Dr. Britta Beate Schön, Expertin für Arbeitsrecht beiFinanztip. "Auch wer krank wird, muss sich in der Probezeitfinanziell erstmal keine Sorgen machen." Denn wer länger als vierWochen in der Firma ist, für den zahlt der Arbeitgeber den Lohnweiter. Bei weniger als vier Wochen springt die Krankenkasse ein.2. Jeder hat ein Recht auf TeilzeitJeder Arbeitnehmer hat ein Recht auf Teilzeit - auchFührungskräfte. Rechtlich müssen nur zwei Bedingungen erfüllt sein:Das Arbeitsverhältnis dauert schon länger als sechs Monate und imUnternehmen sind mehr als 15 Mitarbeiter beschäftigt. "DerArbeitgeber kann den Wunsch nach Teilzeit dann nur mit betrieblichenGründen ablehnen", erklärt Schön. "Dazu zählen beispielsweiseunverhältnismäßig hohe Kosten für den Arbeitgeber oder einewesentliche Beeinträchtigung des Arbeitsablaufes."3. Wer krank wird, braucht keinen UrlaubIm Krankheitsfall benötigen Arbeitnehmer keinen Urlaub. "Wer imUrlaub krank wird, kann seine Urlaubstage retten", sagt Schön."Arbeitnehmer sollten dann zum Arzt gehen und das Attest unverzüglichihrem Arbeitgeber vorlegen." Der Arbeitgeber muss die Urlaubstagedann wieder auf dem Urlaubskonto gutschreiben. Wichtig zu wissen: DerUrlaubsanspruch verfällt grundsätzlich am 31. Dezember. Arbeitnehmerkönnen ihren Urlaubsanspruch über den 31. Dezember hinaus bis zum 31.März des Folgejahres retten, falls es dringende betriebliche oderpersönliche Gründe dafür gab. 20 Urlaubstage schreibt das Gesetzmindestens bei einer 5-Tage-Woche vor, üblich sind 30 Tage.4. Niemand muss grundsätzlich Überstunden machenÜberstunden sind mit dem Gehalt bereits abgegolten - wer diesenKlassiker der unwirksamen Klauseln im Arbeitsvertrag stehen hat, kannsie einfach ignorieren. Der Arbeitgeber darf Überstunden nichtpauschal abgelten. "Niemand ist grundsätzlich zu Überstundenverpflichtet", sagt Schön. "Eine Ausnahme können unvorhergeseheneSituationen sein wie ein Personalengpass durch viele krankeMitarbeiter." Wer also mehr als zehn Stunden arbeiten soll, ohneinnerhalb der nächsten sechs Monate einen Freizeitausgleich dafür zubekommen, kann die Mehrarbeit ablehnen. Wer immer wieder Überstundenleistet, sollte seinen Vorgesetzten darauf ansprechen. Gewährt derArbeitnehmer keinen Freizeitausgleich, müssen die Überstundenvergütet werden. Wichtig ist: Überstunden verjähren nach drei Jahren.5. Privates Surfen ist KündigungsgrundArbeitgeber können Mitarbeiter in der Regel nicht ohne Weitereskündigen. "Wer länger als sechs Monate in einem Unternehmen arbeitet,das mehr als zehn Mitarbeiter beschäftigt, den schützt dasKündigungsschutzgesetz", sagt Britta Schön. Dann muss der Arbeitgebereinen triftigen Kündigungsgrund haben. Das kann privates Surfen aufKosten des Arbeitgebers sein oder Schummeleien bei der Arbeitszeit,sofern bei einer Zeiterfassung der Arbeitnehmer nicht richtigausstempelt. In der Regel muss der Arbeitgeber aber vorher abmahnen."Wem gekündigt wird, der sollte schnell handeln und sich umgehend aneinen Fachanwalt für Arbeitsrecht wenden", rät Schön. "Denn innerhalbvon drei Wochen nach Zugang der Kündigung muss geklärt sein, ob maneine Kündigungsschutzklage erheben möchte."Weitere Informationenhttp://www.finanztip.de/arbeitsvertrag/http://www.finanztip.de/teilzeitarbeit/http://www.finanztip.de/probezeit-arbeitsrecht/http://www.finanztip.de/ordentliche-kuendigung/Über FinanztipFinanztip ist mit durchschnittlich mehr als 3 Millionen Besuchenim Monat Deutschlands größter gemeinnütziger Finanzratgeber. Wirwollen Verbraucher befähigen, ihre täglichen Finanzentscheidungenrichtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geld zu sparen. Hierfürrecherchieren und analysieren die Finanztip-Experten ausschließlichim Interesse des Verbrauchers und bieten praktischeHandlungsempfehlungen. Kern unseres kostenlosen Angebots ist derwöchentliche Finanztip-Newsletter mit mehr als 250.000 Abonnenten.Darin beleuchten Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen und dasFinanztip-Team alle Themen, die für Verbraucher aktuell wichtig sind:von Geldanlage, Versicherung und Kredit über Energie, Medien undMobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern. Darüber hinaus könnensich Verbraucher in der großen Finanztip-Community mit den Expertenund anderen Verbrauchern austauschen.Täglich neue Tipps auf Facebook(https://www.facebook.com/Finanztip), Twitter(https://twitter.com/Finanztip), Xing(https://www.xing.com/news/pages/finanztip-496) und im Finanztip-Feed(http://www.finanztip.de/feed).Pressekontakt:Marcus DrostFinanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbHHasenheide 5410967 BerlinTelefon: 030 / 220 56 09 - 80http://www.finanztip.de/presse/Original-Content von: Finanztip Verbraucherinformation gemeinn?tzige GmbH, übermittelt durch news aktuell