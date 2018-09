Arbeitsrecht 2019 - Was Praktiker wissen müssen!

Berlin (ots) - Betriebsübergang, Massenentlassung, DSGVO, AgilesArbeiten und mehr. Vom 19. bis 20. Februar 2019 lädt der 14. KongressArbeitsrecht zum arbeitsrechtlichen Jahresauftakt in das SofitelBerlin Kurfürstendamm.2019 befasst sich der Kongress Arbeitsrecht mit den aktuellenEntwicklungen in der arbeitsrechtlichen Rechtsprechung - einbesonderer Fokus liegt dabei auf der Rechtsprechung zuMassenentlassungen. Eine Analyse und Bestandaufnahme desBeschäftigtendatenschutzes gibt den Teilnehmerinnen und Teilnehmernein erstes Fazit nach fast einem Jahr DSGVO.Weitere Schwerpunkte bilden die Themenbereiche Betriebsübergangund Reorganisation sowie ein Ausblick, wie sich das Arbeitsrecht inAnbetracht der sich wandelnden Arbeitswelt verändert. ZukünftigeArbeitswelten und die arbeitsrechtliche Bewertung werden in derFortsetzung des neuen Formats Ideenforum Arbeitsrecht thematisiert.Parallel dazu bietet das Fachanwaltsforum für die Teilnehmerinnen undTeilnehmer die Möglichkeit, sich zum Thema Gefährdungsbeurteilung zuinformieren.Für den Kongress Arbeitsrecht konnten auch 2019 wiederhochkarätige Referenten gewonnen werden. Referenten sind: Prof. Dr.Jobst-Hubertus Bauer, Prof. Dr. Gregor Thüsing LL.M., Prof. Dr. BjörnGaul, Prof. Dr. Jacob Joussen, Dr. Wolfgang Lipinski, Dr. BarbaraReinhard, Karin Spelge und Dr. Jan Lessner-Sturm.Der Kongress wendet sich an Geschäftsführer von Unternehmen undVerbänden, Personalchefs und Rechtsanwälte mit dem FachgebietArbeitsrecht und wird in Kooperation von der Fachzeitschrift Arbeitund Arbeitsrecht und der GDA | Gesellschaft für Marketing und Serviceder Deutschen Arbeitgeber mbH, unter Schirmherrschaft derBundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, veranstaltet.Anmeldung und weitere Informationen unterwww.kongress-arbeitsrecht.de.Pressekontakt:Kerstin HeinrichGeschäftsführerinGDA | Gesellschaft für Marketing und Service der DeutschenArbeitgeber mbHBreite Straße 2910178 BerlinT: 030 2033-1850M: k.heinrich@gda-kommunikation.deOriginal-Content von: GDA Gesellschaft für Marketing und Service der Deutschen Arbeitgeber mbH, übermittelt durch news aktuell