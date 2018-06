Arbeitsplatz Supermarkt: Viele Mitarbeiter wirken auf Kunden gestresst und überfordert / Erste Einzelhändler setzen auf smarte Software-Lösungen zur Stressreduzierung

Hamburg (ots) - Jeder zweite Kunde hat den Eindruck, dass dieMitarbeiter in seinem "Stamm-Supermarkt" gestresst sind und unterZeitdruck stehen. Noch schlimmer: Mehr als jeder dritteSupermarkt-Mitarbeiter wirkt mit seinem Job überfordert. Das sindErgebnisse der bevölkerungsrepräsentativen Studie "Retail-Radar2018". Das auf Klang- und Kommunikationskonzepte spezialisierteStart-up Responsive Acoustics (ReAct) hat dafür gut 1.000Bundesbürger befragt."Lange Öffnungszeiten, eine hohe Arbeitsdichte und dieDauerbeschallung durch typische Kaufhausmusik -Supermarkt-Mitarbeiter sind heute einer ganzen Reihe vonStressfaktoren ausgesetzt", sagt ReAct-Gründer Wilbert Hirsch. Zudemerfordern die ständigen Lautsprecherdurchsagen die permanenteAufmerksamkeit der Mitarbeiter. "Multitasking ist ein Mythos. Es istschon lange erwiesen, dass sich der Mensch nur auf eine Sache richtigkonzentrieren kann. Die Durchsagen versetzen den Mitarbeiter in eineArt Daueralarmbereitschaft", so Retail-Experte Hirsch.Auch auf den Supermarkt werfen häufige Durchsagen kein gutesLicht. Für mehr als die Hälfte der Kunden sind sie ein Ausdruckdafür, dass der Markt schlecht organisiert ist. 48 Prozent der fürden "Retail-Radar 2018" Befragten vermitteln sie den Eindruck, dassPersonalmangel herrscht. Noch schwerer wiegt: Jeder dritte Besucherist von den Durchsagen genervt.Um die Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeiter zu verbessern undgleichzeitig die Kundenorientierung zu erhöhen, setzen daher immermehr Supermärkte auf intelligente Instore-Kommunikation. "Mehr als125 Supermärkte sowie Bau- und Gartencenter haben mit unsererSoftware-as-a-Service-Lösung bereits rund 80 Prozent ihrerherkömmlichen Durchsagen überflüssig gemacht", so Wilbert Hirsch vonReAct. Neben der diskreten und viel zielgerichteteren Kommunikationüber Smartwatches und Tablets ermöglicht die ReAct-Software -Stichwort Internet of Things - auch die Anbindung von beispielsweiseLeergutautomaten, Kühltruhen und Warenlager. Dies führt nicht nur zudeutlich kürzeren Wartezeiten bei den Kunden, sondern steigert dieEffizienz der Mitarbeiter spürbar, da sich ihre Laufwege und damitauch der Stress signifikant reduzieren.Über ReAct - www.react-now.comDie Hamburger Ideenschmiede Responsive Acoustics GmbH (ReAct)wurde 2014 gegründet. Die Vision: Die akustische Inszenierung amPoint of Sale zu revolutionieren und den stationären Handel fit fürdie Zukunft zu machen. Seit vielen Jahren beschäftigen sich dieGründer wissenschaftlich und professionell mit der psychologischenWirkung von Klang und den Anforderungen an moderne Kommunikation.Pressekontakt:Thöring & StuhrPartnerschaft für KommunikationsberatungArne StuhrMittelweg 14220148 HamburgTelefon: +49 (0)40 207 6969 83Mobil: +49 (0)177 305 51 94arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Responsive Acoustics GmbH, übermittelt durch news aktuell