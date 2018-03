Arbeitsplatz 4.0: Selbstständigkeit und Teamfähigkeit gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet C":

HAMBURG (dpa-AFX) - Fähigkeiten wie selbstständiges Arbeiten, Organisationsgabe und Teamgeist werden für Arbeitnehmer bei fortschreitender Digitalisierung an ihrem Arbeitsplatz immer wichtiger werden.



Das geht aus dem 300 Seiten starken "Digital-Atlas Deutschland" hervor, der am Dienstag vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Hamburg vorgestellt wurde.

Von bereits hoch digitalisierten Firmen würden diese Talente als wichtig eingestuft, und deren Bedeutung werde für den Großteil der Beschäftigten weiter zunehmen, teilte das IW mit. Daher komme es darauf an, durch Weiterbildung solche Soft Skills (weiche Qualifikationen) zu sichern. IT-Fachwissen und Softwareprogrammierung benötige dagegen nur ein ausgewählter Teil der Beschäftigten, hieß es.