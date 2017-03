Arbeitsplätze in Deutschland bleiben länger unbesetzt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Viele Firmen müssen immer länger nach geeigneten Mitarbeitern suchen - offene Stellen bleiben oft lange unbesetzt.



"Die durchschnittliche Vakanzzeit über alle Berufe (Helfer ausgenommen) ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10 auf 95 Tage gestiegen", heißt es in der sogenannten Engpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit (BA) für das vergangene Jahr. Zuerst hatte die "Rheinische Post" (Mittwoch) darüber berichtet. Es gebe zwar keinen flächendeckenden Fachkräftemangel in Deutschland, aber einen Mangel in einzelnen Berufsgruppen und Regionen.

Auf der Liste der Berufe, für die es zu wenige Fachkräfte gibt, stehen neben verschieden Ingenieurs- und Techniker-Gruppen sowie Pflegeberufen auch Pharmazeuten, Ärzte, IT-Anwendungsberater, Physiotherapeuten, Friseurmeister und Fahrlehrer. Erhöht hat sich auch die Zahl der Tage, die Klempnerei-, Sanitär-, Heizungs- und Klimabetriebe auf neue Kollegen warten: Sie liegt bei durchschnittlich 150 Tagen.

Am längsten bleiben der BA-Analyse zufolge Stellen für Lokführer unbesetzt (167 Tage). In der Altenpflege sind Jobs im Schnitt 162 Tage vakant. Bei Fahrlehrern sieht es nicht viel besser aus: Die Betriebe suchen in Schnitt 160 Tage, bis sich jemand Neues ihren Fahrschülern annimmt./cat/DP/tos