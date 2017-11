Arbeitspausen: Ruhezeiten fördern Produktivität und reduzieren Stress / TÜV Rheinland: Pausen wie Termine fest einplanen / Aktive Pausengestaltung bei sitzenden Tätigkeiten

Köln (ots) - Laut einer Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutzund Arbeitsmedizin lässt jeder vierte Arbeitnehmer seine Pauseausfallen. Zu hoher Leistungs- und Termindruck sind häufig dieGründe, Müdigkeit und Erschöpfung die Folge. Dabei ist das Einhaltender Arbeitspausen und Ruhezeiten nicht nur eine gesetzliche Pflicht,sondern gleichermaßen sinnvoll für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.Schon wenige Minuten Pause steigern nachweislich die Produktivitätund reduzieren Stress. "Um Fehlern bei der Arbeit undgesundheitlichen Problemen vorzubeugen, sollten die vorgeschriebenenPausenzeiten unbedingt eingehalten werden", erklärt DominiqueBialasinski, Fachgebietsleiterin für betrieblicheGesundheitsförderung bei TÜV Rheinland. Laut Arbeitszeitgesetz sinddas mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von sechs bis neunStunden, bei mehr als neun Stunden sind 45 Minuten Pause Pflicht.Aktive oder passive Pausengestaltung je nach Tätigkeit"Setzt die Müdigkeit ein, ist es bereits zu spät und dieKonzentration hat nachgelassen", so Dominique Bialasinski. Um demzuvorzukommen und Fehler bei der Arbeit zu vermeiden, ist essinnvoll, auch die Pausenzeit wie Termine fest im Arbeitsablaufeinzuplanen. "Am effektivsten ist es, vormittags eine kürzere Pausevon zehn Minuten und nachmittags eine längere Pause zu machen", rätDominique Bialasinski. Ob eine aktive oder passive Pausengestaltungsinnvoll ist, hängt von der jeweiligen Tätigkeit ab. Bei überwiegendsitzender Tätigkeit bringen ein Spaziergang oder Mobilisationsübungenden Kreislauf in Schwung. Bei körperlich anstrengender Arbeit liefertein kurzer Powernap neue Energie. "Der Powernap sollte nicht längerals 20 Minuten dauern, um eine Tiefschlafphase zu vermeiden. Diesehätte den gegenteiligen Effekt", empfiehlt die Expertin. Um den Kopffrei zu bekommen, eignen sich aktive Kurzablenkungen wiebeispielsweise Dehnübungen ebenso gut wie ein Plausch mit fachfremdenKollegen.Besondere Regeln bei der NachtarbeitBei Nachtarbeit gibt es Besonderheiten zu beachten, da ein andererRhythmus vorliegt und gegen die innere Uhr gearbeitet und geschlafenwird. So ist hier, umgekehrt zur Arbeit am Tag, eine längere Pausevor dem Leistungstief zwischen 0 und 1 Uhr sinnvoll und eine kürzerePause zwischen 4 und 5 Uhr. Neben ruhigen Pausenräumen solltenArbeitgeber unbedingt für eine respektvolle Pausenkultur sorgen.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Jörg Meyer zu Altenschildesche, Presse, Tel.: 0221/806-2255Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell