Arbeitsministerin Nahles warnt vor Fachkräftemangel

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles fordert Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel in der deutschen Wirtschaft.



"Stillstand und Nichtstun sind in Anbetracht des Wandels der Arbeit der Zukunft grob fahrlässig", sagte die SPD-Politikerin der "Nordwest-Zeitung" (Mittwochausgabe). Der Fortschrittsbericht 2017 zu dem Thema, zu dem das Bundeskabinett an diesem Mittwoch berät, sei eine Mahnung zum Handeln.

Nahles forderte ein "Chancenkonto für Erwerbstätige". Alle sollten unabhängig vom Geldbeutel ein Guthaben bekommen, das sie "in sich selbst" investieren könnten, sagte sie der Zeitung.

Der Fachkräftemangel in Deutschland habe sich verschärft, berichtete das Blatt unter Berufung auf den Fortschrittsbericht. Freie Stellen seien im Mai 2016 im Schnitt 90 Tage unbesetzt geblieben, im April 2017 waren es demnach 100 Tage. "Vor dem Hintergrund des demografischen und digitalen Wandels sind es weiterhin hauptsächlich Gesundheits- und Pflegeberufe sowie technische Berufe, in denen akademische und nichtakademische Fachkräfte knapp sind", zitierte das Blatt aus dem Papier. Das Problem könne sich noch verschlimmern. Bis 2030 könnten der deutschen Wirtschaft demnach rund 700 000 Arbeitskräfte weniger zur Verfügung stehen.

Der Bericht stelle aber auch Fortschritte im Kampf gegen Fachkräftemangel fest. So sei es gelungen, die Erwerbstätigkeit von Müttern mit Kindern zu steigern. Auch die starke Zuwanderung aus den EU-Mitgliedsstaaten lindere die Probleme, hieß es./als/DP/edh