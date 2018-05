Arbeitsminister Heil will mit 'Lab' Arbeit der Zukunft gestalten

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will für die Gestaltung der Arbeitswelt der Zukunft eine Denkfabrik ins Leben rufen.



In dem "Lab" sollen unter Führung von Staatsminister Björn Böhning Wissenschaftler, Arbeitgeber, Freelancer und Trend-Scouts erarbeiten, was für die Arbeit 4.0 nötig sei. Die Digitalisierung müsse Fortschritt für möglichst viele Menschen bedeuten, sagte Heil am Mittwoch auf der Konferenz re:publica in Berlin. "Und ich bin überzeugt, dass alles Gerede, dass die Arbeit ausgeht, falsch ist." Es werde nur andere Arbeit geben.

Die digitale Transformation habe den Arbeitsmarkt rasanter verändert, als viele ursprünglich gedacht hätten. Niemand könne den Menschen jedoch versprechen, sie vor dem Wandel zu schützen. Es gelte dagegen, die entstehenden Unsicherheiten zu managen. Und das heiße, die unterschiedlichsten Interessen auszugleichen.

Ein wesentlicher Pfeiler für einen erfolgreichen Umgang mit dem Wandel im Arbeitsmarkt sei Weiterbildung, sagte Heil. "Wir müssen mehr Zug reinbringen." Auch der Staat und die Gewerkschaften seien gefragt. Heil wolle deshalb in der Bundesagentur für Arbeit einen Rechtsanspruch auf Weiterbildungsberatung einführen./gri/DP/he