Berlin (ots) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, hat imARD-Mittagsmagazin das Urteil des Bundesverfassungsgericht als "Riesenchance"bezeichnet:Es gehe jetzt darum, "Hartz IV weiterzuentwickeln" und "einen gesellschaftlichenKonflikt, der so lange unser Land gespalten hat, zu befrieden", sagte Heil."Mein Ziel ist, dass wir dieses System grundlegend verändern."Der Sozialstaat müsse sich nicht nur "sein Tun verändern, sondern auch seinemTon". Dabei seien Sanktionen vom Urteil nicht grundsätzlich in Frage gestelltworden: "Es macht deutlich, dass es Mitwirkungspflichten und deren Durchsetzungauch weiterhin gibt", so Heil. Künftig dürfen nicht mehr als 30 Prozent derLeistungen sanktioniert werden. "Es darf auch nicht mehr in die Kosten derUnterkunft eingegriffen werden. Das halte ich für ganz, ganz wichtig", sagteHeil. Der Stopp der schärfsten Sanktionen gelte ab sofort.Diese Regelungen müssten auch für die Altersgruppe der Unter-25-Jährigenausgeweitet werden, kündigte Heil im ARD-Mittagsmagazin an. Arbeitssuchendeunter 25 werden bislang härter sanktioniert, wenn sie ein Jobangebot oder eineMaßnahme ablehnen: "Aus dem Urteil lässt sich ableiten, dass die Menschenwürdefür Unter-25-Jährige nicht anders zu behandeln ist als für 26-Jährige", sagteHeil. "Wir brauchen auch eine Regelung für Härtefälle." Es gebe zudem keinenBeleg dafür, dass die Härte gegenüber jungen Arbeitslosen bislang bei derEingliederung in den Arbeitsmarkt geholfen habe.