Arbeitsminister Heil: Haben moralische Verpflichtung zur Hilfe

PEINE/GIFHORN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat den vielen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine Unterstützung in Deutschland zugesichert. "Wir haben die moralische Verpflichtung, allen Schutzsuchenden zu helfen", sagte der SPD-Politiker am Freitag bei einem Besuch einer Flüchtlingsunterkunft in Niedersachsen. In seinem Wahlkreis in Groß Lafferde ließ sich der Minister eine für 200 Geflüchtete hergerichtete Sporthalle zeigen.

Heil sprach in der Halle, in der derzeit etwa 50 Menschen untergebracht sind, unter anderem mit Frauen aus Charkiw und Odessa. Dabei wollten die Mütter vor allem erfahren, wie sie ihre Kinder in Schulen schicken und sie selbst arbeiten können. Der Minister betonte, dass die Integration in Schule und den Arbeitsmarkt neben der Frage nach ausreichend Wohnraum zu den wichtigsten Aspekten nach der ersten Ankunftsphase gehörten.

Die Polizei in Deutschland hat seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar bislang gut 294 000 Kriegsflüchtlinge erfasst. Da es an den Grenzen keine festen Kontrollen gibt und Menschen mit ukrainischem Pass für 90 Tage visumsfrei einreisen können, dürfte die tatsächliche Zahl höher liegen.

"Wir werden die Kommunen auch finanziell bei dieser großen Aufgabe nicht im Regen stehen lassen", sagte der Bundesminister. Er hoffe, dass schon in der kommenden Woche bei den Absprachen des Kanzlers und den Ministerpräsidenten konkrete Vereinbarungen zur Lastenverteilung organisiert werden könnten. Niemand wisse derzeit, wie lang dieser Krieg noch dauere, sagte Heil. Daher ist es ihm zufolge weiterhin schwer abzuschätzen, wie viele Menschen noch nach Deutschland kommen.

Der Standort in der Gemeinde Ilsede sei als Erstunterkunft ausgewählt worden, weil derzeit kein Schulsport in der Halle stattfinde, teilte das Wahlkreisbüro des Ministers mit. Der Betrieb wurde demnach zunächst von ehrenamtlichen Helfern des THW und DRK sichergestellt. Mittlerweile habe ein Unternehmen mit 14 Kräften übernommen. Das Konzept sieht vor, dass Geflüchtete am Tag nach der Ankunft ärztlich untersucht werden. Innerhalb der folgenden beiden Tage soll dann eine Verteilung auf die Gemeinden und die Stadt erfolgen.

Heil wollte am Freitag noch eine weitere Flüchtlingsunterkunft Ehra-Lessien im Landkreis Gifhorn besuchen./bch/DP/mis