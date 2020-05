Arbeitsminister: Grundrente wird ohne Schulden finanziert

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die innerhalb der Großen Koalition umstrittene Grundrente soll laut Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) langfristig und ohne Schulden finanziert werden. "Dazu leistet eine Finanztransaktionssteuer einen erheblichen Beitrag", sagte Heil am Donnerstag im Deutschlandfunk. "Ich werde auch Beiträge leisten müssen aus dem Haushalt des Bundesarbeitsministeriums, damit wir das haben."

Insgesamt profitierten über 1,3 Millionen Menschen von der Grundrente. Es gehe am Start um Kosten von ungefähr 1,3 Milliarden Euro. "Das ist kein Pappenstiel, das ist nicht wenig Geld", so Heil. Er glaube aber, dass es ein Beitrag dazu sei, "ein Kernversprechen unseres Sozialstaates zu erneuern, nämlich Sicherheit zu geben, dass man nach einem Leben harter Arbeit eine deutlich bessere Absicherung hat als allein die Grundsicherung". Das sei etwas, "was in diesen Zeiten wichtig ist, dass Menschen sich in Zeiten der Unsicherheit auch verlassen können und dass wir das hinkriegen miteinander", sagte der Bundesarbeitsminister.

