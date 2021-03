Arbeitsmarkt und Firmen in der Krise / Zehn krisensichere Berufe zu Zeiten der Pandemie

Meerbusch (ots) - Es ist klar, dass es sie gibt - die Gewinner und Verlierer der Corona-Krise auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Wer glücklicherweise nicht selbst die Erfahrung gemacht hat, kennt die Situation von Familienmitgliedern, Freunden oder Bekannten nicht nur aus dem Gastgewerbe oder der Tourismusbranche, die es mit Schließungen, Beschränkungen und Co. äußerst hart getroffen hat.Aber welche Berufe sind es, bei denen die Nachfrage trotz, oder gerade wegen dieser Krisenzeit stark ansteigt. Diese Frage hat sich die Online-Stellenbörse JOBOO!® gestellt.Durch über 100.000 angemeldete Nutzer konnte in den Monaten November bis Februar ein eindeutiger Trend beobachtet werden. Es sind nicht nur Fahrer und Verkaufskräfte, die beruflich auf der sichereren Seite stehen.Top Ten der krisensicheren Berufe:1. Fahrer (m/w/d)2. Verkaufskraft (m/w/d)/ Verkäufer (m/w/d)3. Maler (m/w/d)4. Elektriker (m/w/d)5. Callcenteragent (m/w/d)6. Pflegekräfte (m/w/d)7. Anlagenmechaniker (m/w/d)8. Haushaltshilfe (m/w/d)9. Programmierer (m/w/d)10. Helfer allgemein (m/w/d)"Es ist eine Entwicklung, die wir schon seit längerem beobachten können. Oft sind es auf den ersten Blick die einfacheren Berufe, die in derartigen Krisenzeiten und darüber hinaus extrem gefragt sind. Doch sind das auch Berufe, die sich von den standardisierten 9-17 Uhr Arbeitszeiten entfernen. Neue, flexible Arbeitszeitmodelle sind mittlerweile nicht nur von den Arbeitnehmern, sondern auch von den Unternehmen gewünscht. Durch unseren einzigartigen Algorithmus von Qualifikation, Arbeitsort und zusätzlich der gewünschten Arbeitszeit bringen wir Arbeitgeber und Jobsuchende innerhalb weniger Minuten effizient zusammen!" resümiert Phillipp Müller, COO von JOBOO!Eine kostenlose Veröffentlichung des Beitrags ist unter Angabe der Quelle: www.Joboo.de jederzeit gerne gestattet.Bildmaterial finden Sie unter www.joboo.de/de/bildmaterialFür weitere Fragen, Informationen oder Interview-Anfragen wenden Sie sich gerne an:Jana GünsterTel: 02132 / 914 30 66guenster@joboo.deOriginal-Content von: JOBOO! GmbH, übermittelt durch news aktuell