Der Arbeitsmarkt im September 2018 - Kräftig einsetzende Herbstbelebung. BA-Presseinfo Nr. 25

Nürnberg (ots) - "Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind imSeptember deutlich zurückgegangen. Die sozialversicherungspflichtigeBeschäftigung setzt ihren Wachstumskurs fort und dieArbeitskräftenachfrage der Unternehmen hat wieder angezogen. DieArbeitsmarktentwicklung ist somit anhaltend gut.", sagte derVorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), DetlefScheele, heute anlässlich der monatlichen Pressekonferenz inNürnberg.Arbeitslosenzahl im September: -94.000 auf 2.256.000Arbeitslosenzahl im Vorjahresvergleich: -192.000Arbeitslosenquote gegenüber Vormonat: -0,2 Prozentpunkte auf 5,0ProzentArbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung und Erwerbslosigkeit Mit dereinsetzenden Herbstbelebung ist die Arbeitslosigkeit von August aufSeptember um 94.000 auf 2.256.000 gesunken. Bereinigt um diesaisonalen Einflüsse wird für den September ein Rückgang um 23.000 imVergleich zum Vormonat errechnet. Gegenüber dem Vorjahr waren 192.000weniger Menschen arbeitslos gemeldet.Die Unterbeschäftigung, die auch Personen in entlastendenarbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und in kurzfristigerArbeitsunfähigkeit berücksichtigt, ist saisonbereinigt gegenüber demVormonat um 17.000 gesunken. Insgesamt lag die Unterbeschäftigung imSeptember 2018 bei 3.170.000 Personen. Das waren 235.000 weniger alsvor einem Jahr.Die nach dem ILO-Erwerbskonzept vom Statistischen Bundesamtermittelte Erwerbslosigkeit belief sich im August auf 1,47 Millionenund die Erwerbslosenquote auf 3,4 Prozent.Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige BeschäftigungErwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sindweiter gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hat sichdie Zahl der Erwerbstätigen (nach dem Inlandskonzept) im Augustsaisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 31.000 erhöht. Mit 45,01Millionen Personen fiel sie im Vergleich zum Vorjahr um 565.000 höheraus. Der Anstieg beruht allein auf dem Zuwachs bei dersozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Diese ist im Vergleichzum Vorjahr um 704.000 gestiegen. Insgesamt waren im Juli nachhochgerechneten Angaben der BA 32,83 Millionen Menschensozialversicherungspflichtig beschäftigt. Saisonbereinigt ergibt sichvon Juni auf Juli ein Anstieg um 77.000.ArbeitskräftenachfrageDie Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiterhin sehr hoch. ImSeptember waren 834.000 Arbeitsstellen bei der BA gemeldet, 61.000mehr als vor einem Jahr. Auch saisonbereinigt hat sich der Bestandder bei der BA gemeldeten Arbeitsstellen um 6.000 Stellen erhöht. DerStellenindex der BA (BA-X) - ein Indikator für die Nachfrage nachArbeitskräften in Deutschland - ist im September 2018 nach einemzwischenzeitlichen Rückgang im letzten Monat wieder um 5 Punkte auf257 Punkte gestiegen. Der Vorjahreswert wird um 13 Punkteübertroffen.GeldleistungenInsgesamt 660.000 Personen erhielten im September 2018Arbeitslosengeld, 26.000 weniger als vor einem Jahr. Die Zahl dererwerbsfähigen Leistungsberechtigten in der Grundsicherung fürArbeitsuchende (SGB II) lag im September bei 4.083.000. GegenüberSeptember 2017 war dies ein Rückgang von 240.000 Personen. 7,5Prozent der in Deutschland lebenden Personen im erwerbsfähigen Alterwaren damit hilfebedürftig.