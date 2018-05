Der Arbeitsmarkt im Mai 2018 - Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung gehen weiter zurück // BA-Presseinfo Nr. 17

Nürnberg (ots) - "Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung habenerneut abgenommen, die sozialversicherungspflichtige Beschäftigungnimmt weiter zu und die Nachfrage nach Arbeitskräften ist ungebrochenhoch. Der Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt setzt sich somit fort, wennauch schwächer als in den Wintermonaten.", sagte derVorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), DetlefScheele, heute anlässlich der monatlichen Pressekonferenz inNürnberg. Arbeitslosenzahl im Mai: -68.000 auf 2.315.000Arbeitslosenzahl im Vorjahresvergleich: -182.000 Arbeitslosenquotegegenüber Vormonat: -0,2 Prozentpunkte auf 5,1 ProzentArbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung und ErwerbslosigkeitMit der anhaltenden Frühjahrsbelebung hat sich dieArbeitslosigkeit von April auf Mai um 68.000 auf 2.315.000verringert. Bereinigt um die saisonalen Einflüsse wird für den Maiein Rückgang um 11.000 im Vergleich zum Vormonat errechnet. Gegenüberdem Vorjahr waren 182.000 weniger Menschen arbeitslos gemeldet. DieUnterbeschäftigung, die auch Personen in entlastendenarbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und in kurzfristigerArbeitsunfähigkeit berücksichtigt, ist saisonbereinigt gegenüber demVormonat um 17.000 gesunken. Insgesamt belief sich dieUnterbeschäftigung im Mai 2018 auf 3.286.000 Personen. Das waren233.000 weniger als vor einem Jahr. Die nach dem ILO-Erwerbskonzeptvom Statistischen Bundesamt ermittelte Erwerbslosigkeit belief sichim April auf 1,51 Millionen und die Erwerbslosenquote auf 3,5Prozent.Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige BeschäftigungErwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsind weiter angestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamteshat sich die Zahl der Erwerbstätigen (nach dem Inlandskonzept) imApril saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 35.000 erhöht. Mit44,62 Millionen Personen fiel sie im Vergleich zum Vorjahr um 592.000höher aus. Der Anstieg beruht allein auf dem Zuwachs bei dersozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Diese ist im Vergleichzum Vorjahr um 725.000 gestiegen. Insgesamt waren im März nachhochgerechneten Angaben der BA 32,66 Millionen Menschensozialversicherungspflichtig beschäftigt. Nach dieser Hochrechnunghat die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von Februar aufMärz saisonbereinigt um 7.000 zugenommen, ein schwächeres Wachstumals zuletzt in den starken Wintermonaten.ArbeitskräftenachfrageDie Nachfrage nach neuen Mitarbeitern ist weiterhin hoch. Im Maiwaren 793.000 Arbeitsstellen bei der BA gemeldet, 78.000 mehr als voreinem Jahr. Saisonbereinigt hat sich die Nachfrage gegenüber demVormonat um 5.000 erhöht. Der Stellenindex der BA (BA-X) - einIndikator für die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland - istim Mai 2018 nach einer kurzen Stagnationsphase um 2 Punkte auf 253Punkte gestiegen. Der Vorjahreswert wird um 20 Punkte übertroffen.GeldleistungenInsgesamt 668.000 Personen erhielten im Mai 2018 Arbeitslosengeld,32.000 weniger als vor einem Jahr. Die Zahl der erwerbsfähigenLeistungsberechtigten in der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII) lag im Mai bei 4.225.000. Gegenüber Mai 2017 war dies einRückgang von 196.000 Personen. 7,8 Prozent der in Deutschlandlebenden Personen im erwerbsfähigen Alter waren damit hilfebedürftig.AusbildungsmarktVon Oktober 2017 bis Mai 2018 meldeten sich bei den Agenturen fürArbeit und den Jobcentern 456.000 Bewerber für eineAusbildungsstelle, 11.000 weniger als im Vorjahreszeitraum. Vondiesen waren 208.000 im Mai noch auf der Suche. Gleichzeitig warenseit Oktober 495.000 Ausbildungsstellen gemeldet. Das waren 16.000mehr als vor einem Jahr. 259.000 Ausbildungsstellen waren davon imMai noch unbesetzt. Am häufigsten wurden Ausbildungsstellen angebotenfür angehende Kaufleute im Einzelhandel (32.000), Kaufleute fürBüromanagement (21.000) und Verkäuferinnen und Verkäufer (20.000).Wie in den Vorjahren zeigen sich auch 2017/18 regionale,berufsfachliche und qualifikatorische Disparitäten, die den Ausgleichvon Angebot und Nachfrage erheblich erschweren.Den ausführlichen Monatsbericht finden Sie im Internet unterhttp://statistik.arbeitsagentur.de.Informationen zum Mediendienst der Bundesagentur für Arbeit findenSie im Internet unter www.arbeitsagentur.mediaFolgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitterwww.twitter.com/bundesagenturPressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2218Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell