Der Arbeitsmarkt im März 2017: Frühjahrsbelebung startet stärker als üblich // BA-Presseinfo Nr. 09

Nürnberg (ots) - "Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiterhingünstig. Mit Einsetzen der Frühjahrsbelebung ist die Zahl derarbeitslosen Menschen deutlich gesunken, das Beschäftigungswachstumhält unvermindert an und auch die Nachfrage der Betriebe nach neuenMitarbeitern ist weiter hoch.", sagte der Vorstand der Bundesagenturfür Arbeit (BA), Detlef Scheele, heute anlässlich der monatlichenPressekonferenz in Nürnberg.Arbeitslosenzahl im März: -100.000 auf 2.662.000Arbeitslosenzahl im Vorjahresvergleich: -183.000Arbeitslosenquote gegenüber Vormonat: -0,3 Prozentpunkte auf 6,0ProzentArbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung und ErwerbslosigkeitDie Zahl der arbeitslosen Menschen hat von Februar auf März um100.000 auf 2.662.000 abgenommen. Im Durchschnitt der letzten dreiJahre ist die Arbeitslosigkeit im März um 78.000 gesunken.Saisonbereinigt ergibt sich ein Rückgang von 30.000 im Vergleich zumVormonat. Gegenüber dem Vorjahr waren 183.000 weniger Menschenarbeitslos gemeldet.Die Unterbeschäftigung, die auch Personen in entlastendenarbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und in kurzfristigerArbeitsunfähigkeit mitzählt, hat saisonbereinigt um 18.000abgenommen. Insgesamt belief sich die Unterbeschäftigung im März 2017auf 3.688.000 Personen. Das waren 18.000 mehr als vor einem Jahr. DerAnstieg ist darauf zurückzuführen, dass die Entlastung durchArbeitsmarktpolitik insbesondere für geflüchtete Menschen gegenüberdem Vorjahr ausgeweitet wurde.Die nach dem ILO-Erwerbskonzept vom Statistischen Bundesamtermittelte Erwerbslosigkeit betrug im Februar 1,87 Millionen und dieErwerbslosenquote lag bei 4,3 Prozent.Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige BeschäftigungErwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigunghaben im Vergleich zum Vorjahr weiter kräftig zugenommen. NachAngaben des Statistischen Bundesamtes ist die Zahl der Erwerbstätigen(nach dem Inlandskonzept) im Februar saisonbereinigt gegenüber demVormonat um 50.000 gestiegen. Mit 43,63 Millionen Personen fiel sieim Vergleich zum Vorjahr um 608.000 höher aus. Der Anstieg geht vorallem auf mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zurück.Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hat nach derHochrechnung der BA von Dezember auf Januar saisonbereinigt um 74.000zugenommen. Insgesamt waren im Januar nach hochgerechneten Angaben31,71 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt,743.000 mehr als ein Jahr zuvor.ArbeitskräftenachfrageDie Nachfrage nach neuen Mitarbeitern ist nach wie vor hoch. ImMärz waren 692.000 Arbeitsstellen bei der BA gemeldet, 57.000 mehrals vor einem Jahr. Saisonbereinigt hat sich die Nachfrage gegenüberdem Vormonat nicht verändert Der Stellenindex der Bundesagentur fürArbeit (BA-X) - ein Indikator für die Nachfrage nach Arbeitskräftenin Deutschland - stieg im März 2017 um 1 Punkt auf 227 Punkte. Auchim Vorjahresvergleich fällt der Abstand mit einem Plus von 17 Punktenweiterhin sehr deutlich aus.GeldleistungenInsgesamt 818.000 Personen erhielten im März 2017Arbeitslosengeld, 48.000 weniger als vor einem Jahr. Die Zahl dererwerbsfähigen Leistungsberechtigten in der Grundsicherung fürArbeitsuchende (SGB II) lag im März bei 4.400.000. Gegenüber März2016 war dies ein Anstieg von 72.000 Personen. 8,1 Prozent der inDeutschland lebenden Personen im erwerbsfähigen Alter waren damithilfebedürftig.AusbildungsmarktAktuelle Daten weisen für das neue Berufsberatungsjahr 2016/17 aufeine stabile Situation hin. Von Oktober 2016 bis März 2017 meldetensich bei den Agenturen für Arbeit und den Jobcentern 411.000 Bewerberfür eine Ausbildungsstelle. Das waren ähnlich viele wie imVorjahresmonat. Gleichzeitig waren 442.000 Ausbildungsstellengemeldet, 1.000 mehr als vor einem Jahr. Am häufigsten warenAusbildungsstellen gemeldet für angehende Kaufleute im Einzelhandel(26.900), Verkäuferinnen und Verkäufer mit 19.300 und Kaufleute fürBüromanagement mit 17.300 Ausbildungsangeboten. Der Ausbildungsmarktist im März noch stark in Bewegung. Deshalb ist es für eine fundierteBewertung noch zu früh.Den ausführlichen Monatsbericht finden Sie im Internet unterhttp://statistik.arbeitsagentur.de.Informationen zum Hörfunkservice der Bundesagentur für Arbeitfinden Sie im Internet unter www.ba-audio.de.Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitterwww.twitter.com/bundesagenturPressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2218Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur f?r Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell