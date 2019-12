Arbeitsmarkt & Jobsuche: Die sieben Trends des Jahres 2019

Düsseldorf (ots) - 2019 hat gezeigt: Es sind gute Zeiten für qualifizierteFachkräfte und für die Unternehmen in Deutschland wird erfolgreiches Recruitingals Wettbewerbsfaktor noch bedeutender. Sechs von zehn Unternehmen inDeutschland spüren schon jetzt einen Produktivitätsverlust durch unbesetzteStellen - zeigt eine aktuelle StepStone Untersuchung. Fachkräfte sind sich ihrerguten Position bewusst, scheuen sich nicht zu wechseln und suchen auch dieGehaltsverhandlung aktiv. Die Trends des Jahres 2019 im Einzelnen:1. Fachkräfte sind selbstbewusster denn jeÜber 60 Prozent der Fach- und Führungskräfte halten ihren aktuellen Job fürsicher und noch einmal deutlich mehr (74 Prozent) sind optimistisch, notfallsinnerhalb von maximal sechs Monaten einen neuen Job zu finden, mit dem siezufrieden wären. Weitere Studienergebnisse bestätigen die guteVerhandlungsposition von Fachkräften in Deutschland: Fast jeder dritte Bewerberentscheidet sich gegen das Vertragsangebot, das er am Ende desBewerbungsprozesses bekommt. Etwa ebenso viele haben einen neuen Job schoneinmal innerhalb des ersten Jahres freiwillig wieder gekündigt, weil dieser denErwartungen nicht entsprach.2. Weiterbildung wird zum WettbewerbsfaktorLaut StepStone Studie zum Thema Arbeitgeberattraktivität fühlen sich sieben vonzehn Fachkräften von ihrem Arbeitgeber in ihrer Karriereplanung nichthinreichend unterstützt. Jeder Vierte hat die letzte Anstellung unter anderemaufgrund mangelnder Weiterbildungschancen gekündigt. Und die Unternehmen?Dreiviertel der Personaler sind davon überzeugt, dass die Wettbewerbsfähigkeitihres Unternehmens direkt von der erfolgreichen Weiterbildung der Mitarbeiterabhängt. Aber nur 27 Prozent gehen auch davon aus, selbst gute Aufstiegschancenund Weiterbildungsmöglichkeiten zu bieten.3. Hohes Gehalt heißt nicht hoher KontostandDie Städte mit den höchsten Durchschnittsgehältern 2019 sind Frankfurt am Main(73.200 Euro), München (70.600 Euro) und Stuttgart (68.000 Euro), so dasErgebnis im StepStone Gehaltsreport 2019. Eine gemeinsame Analyse von StepStoneund immowelt.de macht allerdings deutlich, dass allein die Miete in diesen dreiStädten zwischen 20 und 30 Prozent des Einkommens beansprucht. Das gilt auch fürandere attraktive Metropolen wie Berlin, Hamburg oder Leipzig. Besser sieht esvor allem in Niedersachsen aus. In gleich fünf Stadt- und Landkreisen desnorddeutschen Bundeslandes ist das Verhältnis zwischen Einkommen und Mietebesonders gut.4. Eine Gehaltsverhandlung lohnt sichEine StepStone Umfrage zum Thema Gehaltsverhandlung zeigt, dass sich jederzweite Beschäftigte im aktuellen Job über eine Gehaltserhöhung freuen konnte.Der meistgenannte Grund hierfür war, dass sie diese zuvor aktiv eingeforderthaben. Es lohnt sich demnach für Fach- und Führungskräfte, das Gehaltsgesprächzu suchen. 5. Teamwork ist Erfolgsfaktor der digitalen Arbeitswelt95 Prozent der Fach- und Führungskräfte in Deutschland arbeiten gerne im Team -und gutes Teamwork macht die Unternehmen auch erfolgreicher, verdeutlicht dieStepStone Studie "Erfolgsgeheimnis Team". Die Analyse zeigt: Teams, die starkzielorientiert arbeiten, scheinen die Innovationsfähigkeit besonders zu fördern.Eine Teamkultur, die von Vertrauen geprägt, bzw. offen für neue Ideen ist undauch Fehler zulässt, scheint vor allem die Leistungsfähigkeit positiv zubeeinflussen.6. Bewerber wollen rechtzeitig einen Blick hinter die KulissenDie StepStone Team-Studie macht ebenso klar, dass Fachkräfte bereits imVorstellungsgespräch erfahren wollen, mit wem sie zukünftig zusammenarbeiten. 63Prozent würden gerne einen der zukünftigen Kollegen kennenlernen. In derRealität treffen die allermeisten aber nur ihren möglichen Vorgesetzten. Mehrals sechs von zehn Kandidaten wünschen sich bereits im Vorfeld ihrer BewerbungInformationen zu Entscheidungswegen, Führungs- und Kommunikationsstil imUnternehmen.7. Starker Mittelstand setzt auf die Karte PersonalGut dreiviertel der Führungskräfte im Mittelstand bewerten die aktuelleGeschäftslage als gut oder sehr gut - und nennen als Hauptgrund das Know-how unddie Produktivität ihrer Mitarbeiter. Die aktuell größte Herausforderung ist ausihrer Sicht die Gewinnung neuer Fachkräfte. Gut sechs von zehn kleinen odermittleren Unternehmen planen, ihre Mitarbeitersuche zu intensivieren. Fast jedesVierte möchte mehr in den Aufbau einer attraktiven Arbeitgebermarke investieren.Eine Übersicht der Ergebnisse und weitere spannende Fakten des Jahres 2019 sowieden StepStone Gehaltsreport 2019 und den StepStone Mittelstandsreport 2019gratis zum Download gibt es auf der StepStone Wissen Themenseite:www.stepstone.de/wissen/arbeitsmarkt-jobsuche-trends-2019-2020Alle aktuellen StepStone Studien und Informationen rund um Karriere, Gehalt,Recruiting und Arbeitsmarkt kostenfrei, übersichtlich und multimedialaufbereitet unter: www.stepstone.de/wissenQuellen- Für die Untersuchung zum Thema Arbeitgeberattraktivität hatStepStone im zweiten Quartal 2019 rund 22.000 Fach- undFührungskräfte befragt. Auf der Befragung basiert der StepStoneMittelstandsreport 2019, der im September 2019 veröffentlicht wurde.StepStone nimmt hier den Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte ausPerspektive kleiner und mittlerer Unternehmen unter die Lupe undidentifiziert entscheidende Attraktivitätsfaktoren mittelständischerArbeitgeber.- Der jährliche StepStone Gehaltsreport zeigt diedurchschnittlichen Gehälter für Fach- und Führungskräfte, aufgeteiltnach Berufsfeld, Region, Branche und Berufserfahrung. Für denGehaltsreport 2019 hat StepStone die Gehaltsdaten von rund 85.000Fach- und Führungskräfte ausgewertet, die an einer Online-Befragungteilgenommen haben. Die angegebenen Durchschnittsgehälter sindBruttojahresgehälter mit allen variablen Bezügen (Boni, Prämien,Weihnachtsgehalt usw.). Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden nurAngaben von Arbeitnehmern in Vollzeit berücksichtigt.- In der Befragung "Gehaltsverhandlung in Deutschland" untersuchte dieOnline-Jobplattform StepStone, wie Fach- und Führungskräfte inDeutschland ihr Gehalt verhandeln. Für die Umfrage hat StepStone imJanuar 2019 eine Online-Befragung unter insgesamt rund 11.000 Fach-und Führungskräften in Deutschland durchgeführt, darunter waren rund9.000 Fachkräfte ohne Personalverantwortung und rund 2.000Führungskräfte.- Für die Studie "Erfolgsgeheimnis Team" hatStepStone im November 2018 Sommer eine Untersuchung zun ThemenTeamarbeit und Unternehmenskultur durchgeführt. Im Rahmen dieserStudie wurden insgesamt rund 14.000 Personen befragt, davon circa10.600 Fachkräfte und 3.400 Führungskräfte.- Für die Studie "Onboarding im Fokus" hat StepStone im Sommer 2018 eineOnline-Befragung unter insgesamt rund 13.000 Fach- undFührungskräften durchgeführt. Die Studie thematisiert wie Unternehmendurch ein gezieltes Employer Branding und Onboarding potenzielleBewerber und neue Mitarbeiter begeistern und von sich überzeugenkönnen.- Für den Abgleich von Gehältern und Mieten haben StepStoneund immowelt.de die Durchschnittsgehälter und Angebotsmieten für 384Stadt- und Landkreise in Deutschland analysiert. Datenbasis für dieBerechnung der Durchschnittsgehälter war der StepStone Gehaltsplaner,der auf mehr als 138.000 Datensätzen basiert. Die Gehälterentsprechen dem Durchschnitt der genannten Stadt- und Landkreise imZeitraum Oktober 2017 bis März 2019. Datenbasis für die Berechnungder Mietpreise in den ausgewählten deutschen Stadt- und Landkreisenwaren auf immowelt.de inserierte Angebote. Dabei wurdenausschließlich die Angebote berücksichtigt, die vermehrt nachgefragtwurden. Die Preise sind jeweils Angebots-, keine Abschlusspreise.Weitere Informationen zum StepStone Gehaltsplaner unter:www.stepstone.de/gehaltsplaner/fragebogen- Für die Arbeitsmarktanalyse von Februar 2019 hat StepStone von Juli 2016 bisOktober 2018 in Deutschland mehr als 20.000 Kandidaten, die sich überdas StepStone-Bewerbungsformular auf eine bei StepStone geschalteteStellenausschreibung beworben haben, online zum weiteren Verlauf desBewerbungsverfahrens befragt.Über StepStoneMit StepStone finden Menschen ihren Traumjob. StepStone beschäftigt mehr als3.000 Mitarbeiter und betreibt neben www.stepstone.de Online-Jobbörsen inweiteren Ländern. Das 1996 gegründete Unternehmen ist eine Tochter der AxelSpringer SE.Pressekontakt:StepStone PresseteamTelefon: 0211/93493-5731/-5529E-Mail: presse@stepstone.dewww.stepstone.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/38447/4472627OTS: StepStone.deOriginal-Content von: StepStone.de, übermittelt durch news aktuell