Der Arbeitsmarkt im Januar 2020 - Anstieg der Arbeitslosigkeit vor allem aus jahreszeitlichen Gründen // BA-Presseinfo Nr. 06

Nürnberg (ots) - "Die konjunkturelle Schwäche hinterlässt weiterhin Spuren aufdem Arbeitsmarkt. Insgesamt zeigte er sich aber auch zum Jahresbeginn robust.Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind im Januar gestiegen - aber vorallem aus jahreszeitlichen Gründen.", sagte der Vorstandsvorsitzende derBundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, heute anlässlich der monatlichenPressekonferenz in Nürnberg.Arbeitslosenzahl im Januar: +198.000 auf 2.426.000 Arbeitslosenzahl imVorjahresvergleich: +20.000 Arbeitslosenquote gegenüber Vormonat: +0,4Prozentpunkte auf 5,3 ProzentArbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung und ErwerbslosigkeitIm Zuge der Winterpause ist die Arbeitslosigkeit von Dezember auf Januar um198.000 auf 2.426.000 gestiegen. Bereinigt um die saisonalen Einflüsse wird fürden Januar ein leichter Rückgang von 2.000 im Vergleich zum Vormonat errechnet.Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Arbeitslosenzahl um 20.000 erhöht. DieArbeitslosenquote steigt um 0,4 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent. Im Vergleich zumJanuar des vorigen Jahres hat sie sich nicht verändert. Die nach demILO-Erwerbskonzept vom Statistischen Bundesamt ermittelte Erwerbslosenquotebelief sich im Dezember auf 3,2 Prozent. Die Unterbeschäftigung, die auchVeränderungen in der Arbeitsmarktpolitik und kurzfristiger Arbeitsunfähigkeitberücksichtigt, blieb saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat unverändert.Insgesamt lag die Unterbeschäftigung im Januar 2020 bei 3.325.000 Personen. Daswaren 30.000 mehr als vor einem Jahr.Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige BeschäftigungErwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sind weitergestiegen, allerdings mit geringeren Zuwächsen als im vergangenen Jahr. NachAngaben des Statistischen Bundesamtes hat sich die Zahl der Erwerbstätigen (nachdem Inlandskonzept) im Dezember saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 22.000erhöht. Mit 45,44 Millionen Personen fiel sie im Vergleich zum Vorjahr um273.000 höher aus. Das Plus beruht weit überwiegend auf dem Zuwachs dersozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Diese ist im Vergleich zum Vorjahrum 482.000 gestiegen. Insgesamt waren im November nach hochgerechneten Angabender BA 33,99 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt.Saisonbereinigt ergibt sich von Oktober auf November ein Anstieg um 40.000.ArbeitskräftenachfrageDie Nachfrage nach neuen Arbeitskräften gibt im Vorjahresvergleich weiterdeutlich nach, befindet sich aber nach wie vor auf hohem Niveau. Im Januar waren668.000 Arbeitsstellen bei der BA gemeldet, 90.000 weniger als vor einem Jahr.Saisonbereinigt hat sich der Bestand der bei der BA gemeldeten Arbeitsstellen um1.000 verringert. Der BA-Stellenindex (BA X) - ein Indikator für die Nachfragenach Personal in Deutschland - stieg im Januar 2020 um 1 Punkt auf 118 Punkte.Er liegt damit 15 Punkte unter dem Vorjahreswert.Geldleistungen888.000 Personen erhielten im Januar 2020 Arbeitslosengeld, 63.000 mehr als voreinem Jahr. Die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in derGrundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) lag im Januar bei 3.758.000.Gegenüber Januar 2019 war dies ein Rückgang von 245.000 Personen. 6,9 Prozentder in Deutschland lebenden Personen im erwerbsfähigen Alter waren damithilfebedürftig.Ausbildungsmarkt - Ende Nachvermittlung und Ausblick auf den nächsten HerbstVon Oktober 2019 bis Januar 2020 waren insgesamt 67.000 Ausbildungsstellen nochzum sofortigen Beginn gemeldet, die besetzt werden sollten. Davon waren imJanuar noch 11.000 unbesetzt. Gleichzeitig waren 64.000 Bewerberinnen undBewerber gemeldet, die weiterhin, erneut oder erstmalig eine Ausbildung zumsofortigen Eintritt suchten. Insgesamt waren im Januar 2020 - zum Ende derNachvermittlung - noch 27.000 gemeldete Bewerberinnen und Bewerber unversorgtsowie weitere 19.000 trotz vorhandener Alternative weiterhin auf der Suche nacheiner Ausbildungsstelle. Im Januar liegen erste Daten für das neueBerufsberatungsjahr 2019/20 vor. Die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellenliegt mit 391.000 um 22.000 niedriger als im Januar des Vorjahres. DieBewerberzahl bewegt sich mit 296.000 ebenfalls um 22.000 unter demVorjahresniveau. Die Beratung und Vermittlung für den Ausbildungsbeginn 2020haben jedoch erst begonnen. Deshalb ist es für eine fundierte Bewertung noch zufrüh.Den ausführlichen Monatsbericht finden Sie im Internet unterhttps://statistik.arbeitsagentur.de.Weitere Informationen finden Sie im Mediendienst der Bundesagentur für Arbeit.Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitter.