Der Arbeitsmarkt im August 2017: Weiter positive Entwicklung

Nürnberg (ots) - "Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiterhinpositiv. Die Arbeitslosigkeit ist im August aus jahreszeitlichenGründen nochmals leicht angestiegen. Saisonbereinigt hat sie aberweiter abgenommen. Das kräftige Beschäftigungswachstum setzt sichfort, und die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern istweiter hoch.", sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur fürArbeit (BA), Detlef Scheele, heute anlässlich der monatlichenPressekonferenz in Nürnberg.Arbeitslosenzahl im August:+27.000 auf 2.545.000 Arbeitslosenzahlim Vorjahresvergleich: -139.000 Arbeitslosenquote gegenüberVormonat:+0,1 Prozentpunkte auf 5,7 ProzentArbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung und ErwerbslosigkeitDie Zahl der arbeitslosen Menschen hat von Juli auf August um27.000 auf 2.545.000 zugenommen. Bereinigt um die jahreszeitlichüblichen Einflüsse ist die Arbeitslosigkeit um 5.000 im Vergleich zumVormonat gesunken. Gegenüber dem Vorjahr waren 139.000 wenigerMenschen arbeitslos gemeldet. Die Unterbeschäftigung, die auchPersonen in entlastenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und inkurzfristiger Arbeitsunfähigkeit mitzählt, ist saisonbereinigt miteinem Rückgang von 22.000 sogar noch stärker gesunken als dieArbeitslosigkeit. Insgesamt belief sich die Unterbeschäftigung imAugust 2017 auf 3.481.000 Personen. Das waren 86.000 weniger als voreinem Jahr. Damit ist sie im Vorjahresvergleich weniger starkzurückgegangen als die Arbeitslosigkeit. Das liegt daran, dass dieArbeitsmarktpolitik insbesondere für geflüchtete Menschen gegenüberdem Vorjahr ausgeweitet wurde. Die nach dem ILO-Erwerbskonzept vomStatistischen Bundesamt ermittelte Erwerbslosigkeit belief sich imJuli auf 1,55 Millionen und die Erwerbslosenquote auf 3,6 Prozent.Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige BeschäftigungErwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigunghaben im Vergleich zum Vorjahr weiter kräftig zugenommen. NachAngaben des Statistischen Bundesamtes ist die Zahl der Erwerbstätigen(nach dem Inlandskonzept) im Juli saisonbereinigt gegenüber demVormonat um 42.000 gestiegen. Mit 44,39 Millionen Personen fiel sieim Vergleich zum Vorjahr um 698.000 höher aus. Der Anstieg gehtallein auf mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zurück.Diese hat nach der Hochrechnung der BA von Mai auf Junisaisonbereinigt um 53.000 zugenommen. Insgesamt waren im Juni nachhochgerechneten Angaben 32,18 Millionen Menschensozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das waren 809.000 mehr alsein Jahr zuvor. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Anstieg vomJuni etwas überzeichnet ist, weil der Wert des Juni 2016 aufgrund vonDatenverarbeitungsfehlern um schätzungsweise 60.000 untererfasst ist.ArbeitskräftenachfrageDie Nachfrage nach Arbeitskräften nimmt auf anhaltend hohem Niveauweiter zu. Im August waren 765.000 Arbeitsstellen bei der BAgemeldet, 80.000 mehr als vor einem Jahr. Saisonbereinigt hat sichdie Nachfrage gegenüber dem Vormonat um 9.000 erhöht. DerStellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) - ein Indikator fürdie Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland - stieg im August2017 um 1 Punkt auf 239 Punkte. Der Vorjahresabstand fällt mit einemPlus von 20 Punkten weiterhin sehr deutlich aus.GeldleistungenInsgesamt 732.000 Personen erhielten im August 2017Arbeitslosengeld, 43.000 weniger als vor einem Jahr. Die Zahl dererwerbsfähigen Leistungsberechtigten in der Grundsicherung fürArbeitsuchende (SGB II) lag im August bei 4.387.000. Gegenüber August2016 war dies ein Anstieg von 69.000 Personen. 8,1 Prozent der inDeutschland lebenden Personen im erwerbsfähigen Alter waren damithilfebedürftig.AusbildungsmarktDer Ausbildungsmarkt entwickelt sich im Beratungsjahr 2016/17stabil. Von Oktober 2016 bis August 2017 meldeten sich 532.000Bewerber für eine Ausbildungsstelle. Das waren 2.000 mehr als imVorjahreszeitraum. Gleichzeitig wurden 528.000 Ausbildungsstellengemeldet, 1.000 mehr als vor einem Jahr. Bundesweit zeigen sich damitzwar Ausbildungsstellen- und Bewerberzahl rechnerisch nahezuausgeglichen. Wie in den Vorjahren treten aber regionale,berufsfachliche und qualifikatorische Disparitäten zu Tage, die denAusgleich von Angebot und Nachfrage erheblich erschweren. Im August2017 waren noch 98.000 Bewerber unversorgt. Außerdem suchten 52.000gemeldete Bewerber einen Ausbildungsplatz, obwohl sie bereits eineAlternative haben (z. B. weiterer Schulbesuch oderEinstiegsqualifizierung). Ihnen standen bundesweit 136.000 unbesetzteAusbildungsstellen gegenüber. Die meisten noch unbesetztenAusbildungsstellen waren im August 2017 gemeldet für angehendeKaufleute im Einzelhandel (11.000 Ausbildungsangebote),Verkäuferinnen und Verkäufer (9.000) und Köchinnen und Köche (5.000).Auch in Bauberufen, in vielen Handwerksberufen wie zum Beispiel imFleischerei- und Bäckereihandwerk, im Elektrohandwerk, in derSanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, der Augenoptik,Hörgeräteakustik oder auch in Lager und Logistik gibt es noch guteChancen auf einen Ausbildungsplatz.Den ausführlichen Monatsbericht finden Sie im Internet unterhttp://statistik.arbeitsagentur.de. Folgen Sie der Bundesagentur fürArbeit auf Twitter www.twitter.com/bundesagenturPressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2218Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur f?r Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell