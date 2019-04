Der Arbeitsmarkt im April 2019 - Anhaltender Beschäftigungsaufbau // BA-Presseinfo Nr.16

Nürnberg (ots) - "Mit der anhaltenden Frühjahrsbelebung sindArbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung im April erneut gesunken, diesozialversicherungspflichtige Beschäftigung nimmt weiter zu, und dieNachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern bewegt sich auf einemsehr hohen Niveau.", sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagenturfür Arbeit (BA), Detlef Scheele, heute anlässlich der monatlichenPressekonferenz in Nürnberg. Arbeitslosenzahl im April: -72.000 auf2.229.000 Arbeitslosenzahl im Vorjahresvergleich: -155.000Arbeitslosenquote gegenüber Vormonat: -0,2 Prozentpunkte auf 4,9Prozent Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung und Erwerbslosigkeit ImZuge der Frühjahrsbelebung ist die Arbeitslosigkeit von März aufApril um 72.000 auf 2.229.000 gesunken. Bereinigt um die saisonalenEinflüsse wird für den April ein Rückgang um 12.000 im Vergleich zumVormonat errechnet. Gegenüber dem Vorjahr waren 155.000 wenigerMenschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2Prozentpunkte auf 4,9 Prozent. Im Vergleich zum April des vorigenJahres hat sie sich um 0,4 Prozentpunkte verringert. Die nach demILO-Erwerbskonzept vom Statistischen Bundesamt ermittelteErwerbslosenquote belief sich im März auf 3,5 Prozent. DieUnterbeschäftigung, die auch Personen in entlastendenarbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und in kurzfristigerArbeitsunfähigkeit berücksichtigt, ist saisonbereinigt gegenüber demVormonat um 5.000 gestiegen. Insgesamt lag die Unterbeschäftigung imApril 2019 bei 3.198.000 Personen. Das waren 154.000 weniger als voreinem Jahr.Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige BeschäftigungErwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsind weiter gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hatsich die Zahl der Erwerbstätigen (nach dem Inlandskonzept) im Märzsaisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 33.000 erhöht. Mit 44,94Millionen Personen fiel sie im Vergleich zum Vorjahr um 491.000 höheraus. Das Plus beruht weit überwiegend auf dem Zuwachs bei dersozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Diese ist im Vergleichzum Vorjahr um 671.000 gestiegen. Insgesamt waren im Februar nachhochgerechneten Angaben der BA 33,22 Millionen Menschensozialversicherungspflichtig beschäftigt. Saisonbereinigt ergibt sichvon Januar auf Februar ein Anstieg um 48.000.ArbeitskräftenachfrageDie Nachfrage nach neuen Mitarbeitern bleibt auf einem hohenNiveau. Im April waren 796.000 Arbeitsstellen bei der BA gemeldet,11.000 mehr als vor einem Jahr. Saisonbereinigt hat sich der Bestandder bei der BA gemeldeten Arbeitsstellen leicht um 4.000 Stellenverringert. Der Stellenindex der BA (BA-X) - ein Indikator für dieNachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland - sank im April 2019 um1 Punkt auf 252 Punkte. Er liegt damit 1 Punkt über demVorjahreswert.Geldleistungen733.000 Personen erhielten im April 2019 Arbeitslosengeld, 26.000mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der erwerbsfähigenLeistungsberechtigten in der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII) lag im April bei 4.001.000. Gegenüber April 2018 war dies einRückgang von 230.000 Personen. 7,3 Prozent der in Deutschlandlebenden Personen im erwerbsfähigen Alter waren damit hilfebedürftig.AusbildungsmarktVon Oktober 2018 bis April 2019 meldeten sich bei den Agenturenfür Arbeit und den Jobcentern 418.000 Bewerber für eineAusbildungsstelle, 10.000 weniger als im Vorjahreszeitraum. Vondiesen waren 251.000 im April noch auf der Suche. Gleichzeitig waren480.000 Ausbildungsstellen gemeldet, 5.000 mehr als vor einem Jahr.Davon waren im April noch 268.000 Ausbildungsstellen unbesetzt. Amhäufigsten wurden Ausbildungsstellen gemeldet für angehende Kaufleuteim Einzelhandel (30.000), für Kaufleute für Büromanagement (19.000)sowie für Verkäuferinnen und Verkäufer (18.000). Der Ausbildungsmarktist im April aber noch sehr stark in Bewegung. Deshalb ist es füreine fundierte Bewertung zu früh.Den ausführlichen Monatsbericht finden Sie im Internet unterhttps://statistik.arbeitsagentur.de.Weitere Informationen finden Sie im Mediendienst der Bundesagenturfür Arbeit.Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitter.Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2218Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell