Arbeitslosenzahl im Dezember weiter gestiegen

NüRNBERG (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Dezember erneut gestiegen. Im letzten Monat des Jahres waren in der Bundesrepublik 2,707 Millionen Personen arbeitslos gemeldet und damit 480.000 mehr als vor einem Jahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag in Nürnberg mit. Gegenüber dem Vormonat stieg die Arbeitslosenzahl unterdessen um 8.000. Die Arbeitslosenquote blieb dabei unverändert bei 5,9 Prozent.

"Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist im Dezember gestiegen – aber nicht so stark wie sonst in diesem Monat", sagte BA-Chef Detlef Scheele. Die Anzeigen für Kurzarbeit hätten wieder zugenommen – jedoch nur in begrenztem Umfang. "Die Nachfrage der Betriebe stabilisiert sich auf einem niedrigeren Niveau", so Scheele weiter. Die Unterbeschäftigung, die auch Personen in entlastenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und in kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit berücksichtigt, sank gegenüber dem Vormonat um 28.000. Insgesamt lag sie im Dezember bei 3,534 Millionen Personen. Das waren 363.000 mehr als vor einem Jahr. Die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften stagnierte zum Jahresende. Im zwölften Monat des Jahres waren 581.000 Arbeitsstellen bei der BA gemeldet, 105.000 weniger als vor einem Jahr. Saisonbereinigt erhöhte sich der Bestand der bei der BA gemeldeten Arbeitsstellen um 5.000.

