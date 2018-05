Arbeitslosenversicherung stärken: Paritätischer begrüßt Pläne von Arbeitsminister Heil

Berlin (ots) - Als wichtigen Schritt, die Arbeitslosenversicherungwieder funktionsfähig zu machen und den heutigen Verhältnissen aufdem Arbeitsmarkt anzupassen, begrüßt der ParitätischeWohlfahrtsverband die Reformpläne von Bundesarbeitsminister HubertusHeil. Durch die angekündigte Verlängerung der Rahmenfrist sowie dieAbsenkung der Mindestversicherungszeit würden insbesondereBeschäftigte an den prekären Rändern des Arbeitsmarkts vor demsofortigen Sturz in Hartz IV bewahrt. Neben der Stärkung derArbeitslosenversicherung sei jedoch eine grundlegende Neuausrichtungder Grundsicherung für Arbeitssuchende notwendig."Wer Hartz IV politisch hinter sich lassen will, muss in einemersten Schritt an dem der Grundsicherung vorgelagerten System, demArbeitslosengeld, ansetzen. Mit den Hartz-Reformen ist dieArbeitslosenversicherung als armutspolitisches Instrument zunehmendausgehöhlt worden. Die Hürden zum Anspruch auf Arbeitslosengeldwurden erhöht, seine maximale Bezugsdauer verkürzt und dieArbeitslosenhilfe gleich ganz abgeschafft", so Ulrich Schneider,Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands. Im Ergebniserhalte nicht einmal mehr jeder dritte registrierte ArbeitsloseArbeitslosengeld. "Wenn der Minister sich jetzt mit seinen Ideendurchsetzt, drückt er einen entscheidenden Hebel zur zukunftsfestenRestaurierung der maroden Arbeitslosenversicherung. HunderttausendArbeitslose könnten durch den Anspruch auf Arbeitslosengeld vor demFall in Hartz IV bewahrt werden", so Schneider.Angesichts der Zunahme nur kurzzeitiger, befristeterBeschäftigungsverhältnisse und sogenannter Mehrfacharbeitslosigkeitseien Reformen dringend erforderlich. "Ich freue mich, dass HubertusHeil hier notwendige Kurskorrekturen einleitet. Die solidarischeUnterstützung für die, die darauf angewiesen sind, ist Kern unseresSozialstaates. Die Funktionsfähigkeit der Arbeitslosenversicherungmuss Priorität haben, bevor über großzügige Beitragssenkungenverhandelt wird", fordert Schneider mit Blick auf die Kritik vonArbeitgeberseite an den Plänen des Arbeitsministers, die Beiträge derArbeitslosenversicherung lediglich um 0,3 Prozent abzusenken.In einem Elf-Punkte-Programm skizziert der Paritätische einKonzept zur grundlegenden Neuausrichtung der Grundsicherung fürArbeitssuchende. Er fordert darin neben der Stärkung derArbeitslosenversicherung und einer Anhebung der Regelsätze in HartzIV u.a. die Abschaffung der Sanktionen, den massiven Ausbau vonQualifizierungs- und Arbeitsfördermaßnahmen sowie den Aufbau einessozialen Arbeitsmarktes.Pressekontakt:Gwendolyn Stilling, Tel.030/24636305, e-Mail:pr@paritaet.orgOriginal-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell