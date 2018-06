Arbeitslosenquote sinkt auf 5,0 Prozent

NüRNBERG (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland geht weiter zurück. Im Juni 2018 waren rund 2,276 Millionen Personen arbeitslos gemeldet, 197.000 weniger als vor einem Jahr und 40.000 weniger als im Mai, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote sank gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent.

"Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter günstig: Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung haben erneut abgenommen, die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wächst und die Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiter lebhaft", sagte BA-Chef Detlef Scheele. Allerdings habe sich die Dynamik am Arbeitsmarkt zuletzt leicht abgeschwächt. Die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern ist laut BA weiterhin sehr hoch. Im Juni waren 805.000 Arbeitsstellen bei der Agentur gemeldet, 74.000 mehr als vor einem Jahr.

