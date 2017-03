Arbeitskräftenachfrage weiterhin steigend - insbesondere im Bereich Automotive

Düsseldorf (ots) - Der deutsche Arbeitsmarkt entwickelt sichweiterhin positiv. So waren im März 2017 43,46 Millionen Menschen insozialversicherungspflichtigen Jobs beschäftigt. Saisonbereinigtentstanden so im März 30.000 neue Arbeitsverhältnisse im Vergleichzum Vormonat. Die Arbeitslosenzahl sank im Jahresvergleich sogar um608.000 Menschen, also um 1,4 Prozent.Das verwundert nicht, denn die deutsche Wirtschaft steht robustda. Nachdem im letzten Quartal 2016 die deutsche Wirtschaft um 0,4Prozent wuchs, startete sie auch positiv ins erste Quartal 2017. Sohoben die Wirtschaftsweisen aktuell ihre Prognose für 2017 nocheinmal auf ein Wachstum von 1,4 Prozent an. Und auch dieAutomobilindustrie, einer der Motoren der deutschen Wirtschaft,schaut positiv ins Jahr 2017. Trotz weltweiter Unsicherheiten,Abgas-Skandalen und protektionistischer Bestrebungen derUS-Administration setzt die deutsche Automobilindustrie weiter aufWachstum. Das zeigt sich auch auf dem deutschen Arbeitsmarkt."Die Anzahl der Stellenangebote von Automobilfirmen stieg imersten Quartal 2017 um 29,19 Prozent zum Vorjahr an", erläutertMariano Mamertino, der für Europa verantwortliche Volkswirt derweltweit führenden Jobseite Indeed. "Wir erleben seit einem Jahreinen kontinuierlichen monatlichen Anstieg um zirka 2 Prozent." Diedeutsche Automobilindustrie investiert deutlich in ihre Zukunft undin neue Entwicklungen. Sie stellt viele neue Fachkräfte ein."Entwicklungsingenieure sind besonders gefragt. Hier bleiben Stellenim Durchschnitt allerdings schon bis zu 44 Tage unbesetzt. Das zeigtwie sehr exzellente Fachkräfte in der Branche gefragt sind", soMamertino.Die verhältnismäßig geringen Vakanzzeiten der ausgeschriebenenStellen von nur 31 bis 44 Tagen, zeigen deutlich, dass die deutscheAutomobilindustrie weiterhin als hoch attraktiver Arbeitgeber gilt."Trotz neuer Wettbewerber aus dem Bereich der Digitalisierung und derE-Mobilität scheinen Arbeitnehmer überzeugt zu sein, dass diedeutsche Automobilindustrie ihre Position als Technologieführerverteidigen kann", betont Mamertino. "Autofirmen gelten weiterhin alsbesonders attraktive Arbeitgeber." Im Schnitt sind in derAutomobilbranche nur 24,2 Prozent der Stellen schwierig zu besetzen,also länger als 60 Tage ausgeschrieben. "Das ist angesichts dergestiegenen Nachfrage eine hervorragende Quote. Bewertet man andiesem Indikator den Zustand der Branche, kann man sagen, Autos madein Germany bleiben weiterhin sehr wettbewerbsfähig", so Mamertino.Pressekontakt:Indeed.comChristoph Klink - Agentur SinnbüroEmail: ck@sinnbuero.deTelefon: +49 (0)221 71666622Original-Content von: Indeed Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell