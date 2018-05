Arbeitskräftenachfrage in Deutschland zieht wieder an

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland hat im Mai wieder den Rekordwert vom Dezember 2017 erreicht.



Nach monatelanger Stagnation geht die Zahl der offenen Stellen wieder nach oben, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Ihr Stellenindex BA-X - ein Indikator für die Beschäftigtennachfrage - liegt mit 253 Punkten im Mai drei Punkte über den vergangenen zwei Monaten und 20 Punkte höher als vor einem Jahr.

Diesen historischen Höchststand hatte das Stellenangebot zuletzt im Dezember 2017 erreicht. Der Indikator zeigt die Entwicklung des Arbeitsmarktes seit 2004 an, damals lag der Wert bei 100.

Mit Ausnahme im Bildungs- und Erziehungswesen sei die Arbeitskräftenachfrage in fast in allen Bereichen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Besonders stark zugelegt habe das Stellenangebot in der Informations- und Kommunikationsbranche, gefolgt vom Handel- und Logistiksektor, dem Verarbeitenden Gewerbe sowie dem Gesundheits- und Sozialwesen. Die absolute Zahl der freien Stellen will die Bundesagentur erst mit den Mai-Arbeitslosenzahlen an diesem Mittwoch veröffentlichen.

Als Grund für die positive Entwicklung nennt die Bundesagentur die stabile wirtschaftliche Lage und den historisch hohen Beschäftigungsstand. Der führe dazu, dass Menschen öfter ihren Arbeitsplatz wechselten, was den Ersatzbedarf steigen lasse. Auch Engpässe etwa bei Pflegeberufen würden sich widerspiegeln./bak/DP/jha