Arbeitskosten steigen weiter

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Arbeit in Deutschland wird weiter teurer. Die Kosten je geleistete Arbeitsstunde stiegen im Zeitraum vom ersten Quartal 2018 zum ersten Quartal 2019 um 2,5 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit. Im Vergleich zum Vorquartal stiegen die Arbeitskosten saison- und kalenderbereinigt um 1,1 Prozent.

Die Arbeitskosten setzen sich aus den Bruttoverdiensten und den Lohnnebenkosten zusammen: Die Kosten für Bruttoverdienste erhöhten sich im ersten Quartal 2019 im Vergleich zum ersten Quartal 2018 kalenderbereinigt um 2,5 Prozent, die Lohnnebenkosten stiegen um 2,4 Prozent. Deutschland lag innerhalb der EU im Jahr 2018 mit Arbeitskosten von 35,00 Euro pro geleistete Stunde auf dem sechsten Rang. Gemessen am EU-Durchschnitt von 26,60 Euro zahlten deutsche Arbeitgeber des Produzierenden Gewerbes und wirtschaftlicher Dienstleistungen 32 Prozent mehr für eine Stunde Arbeit. Im Vergleich zum Vorjahr verteuerte sich in Deutschland im Jahr 2018 eine Stunde Arbeit kalenderbereinigt um 2,4 Prozent. In der gesamten EU betrug der durchschnittliche Anstieg der Arbeitskosten in diesem Zeitraum 2,8 Prozent. Die höchsten Wachstumsraten innerhalb der EU wiesen Lettland (+12,1 Prozent), Rumänien (+10,5 Prozent) und Litauen (+10,0 Prozent) auf, so die Statistiker. In Malta (+0,1 Prozent), und Finnland (+1,4 Prozent) war der Anstieg der Arbeitskosten am geringsten. Im Nachbarland Frankreich fiel der Anstieg der Arbeitskosten mit +2,8 Prozent etwas höher aus als in Deutschland.

Foto: über dts Nachrichtenagentur