Arbeitskosten pro Stunde lagen 2017 in den EU-Mitgliedstaaten zwischen 4,9EUR und 42,5EUR

Luxemburg (ots) - Im Jahr 2017 lagen die durchschnittlichenArbeitskosten pro Stunde in der gesamten Wirtschaft (ohneLandwirtschaft und öffentliche Verwaltung) in der Europäischen Union(EU) schätzungsweise bei 26,8EUR und im Euroraum bei 30,3EUR. Hinterdiesen Durchschnittswerten verbergen sich jedoch deutlicheUnterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Die niedrigstenArbeitskosten pro Stunde wurden in Bulgarien (4,9EUR), Rumänien(6,3EUR), Litauen (8,0EUR), Lettland (8,1EUR), Ungarn (9,1EUR) undPolen (9,4EUR) verzeichnet und die höchsten in Dänemark (42,5EUR),Belgien (39,6EUR), Luxemburg (37,6EUR), Schweden (36,6EUR) undFrankreich (36,0EUR).In der Industrie lagen die Arbeitskosten pro Stunde bei 27,4EUR inder EU und 33,4EUR im Euroraum, im Dienstleistungssektor bei 26,6EURbzw. 29,3EUR und im Baugewerbe bei 23,7EUR bzw. 26,7EUR. In derhauptsächlich nicht-gewerblichen Wirtschaft (ohne öffentlicheVerwaltung) lagen die Arbeitskosten pro Stunde in der EU bei 27,2EURund im Euroraum bei 30,1EUR.In Deutschland lagen die durchschnittlichen Arbeitskosten proStunde in der gesamten Wirtschaft (ohne Landwirtschaft undöffentliche Verwaltung) im Jahr 2017 bei 34,1 Euro, gegenüber 33,2Euro im Jahr 2016. In der Industrie lagen die Arbeitskosten proStunde bei 40,2 Euro, im Dienstleistungssektor bei 31,5 Euro und imBaugewerbe bei 28,2 Euro. In der hauptsächlich nicht-gewerblichenWirtschaft (ohne öffentliche Verwaltung) lagen die Arbeitskosten proStunde bei 32,4 Euro.Arbeitskosten setzen sich aus Löhnen und Gehältern sowieLohnnebenkosten, wie bspw. den Sozialbeiträgen der Arbeitgeber,zusammen. Der Anteil der Lohnnebenkosten an den gesamtenArbeitskosten in der gesamten Wirtschaft betrug in der EU 24,0% undim Euroraum 25,9% und reichte dabei von 6,7% in Malta bis 32,8% inFrankreich. In Deutschland machten die Lohnnebenkosten 22,6% aus.Diese Schätzungen für das Jahr 2017 werden von Eurostat, demstatistischen Amt der Europäischen Union, herausgegeben. Die Datenbeziehen sich auf Unternehmen mit 10 oder mehr Beschäftigten undbasieren auf den Daten der Arbeitskostenerhebung 2012, die unterVerwendung des Arbeitskostenindex extrapoliert wurden.Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf derEurostat-Webseite abrufbar:http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.