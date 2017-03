Arbeitskosten im Jahr 2016 um 2,5 Prozent gestiegen

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - In Deutschland sind die Arbeitskosten je geleistete Arbeitsstunde im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr kalenderbereinigt um 2,5 Prozent gestiegen. Die Kosten für Bruttoverdienste erhöhten sich dabei um 2,3 Prozent, die Lohnnebenkosten um 3,4 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit. Im vierten Quartal 2016 sind die Arbeitskosten im Vergleich zum Vorjahresquartal kalenderbereinigt um 3,0 Prozent gestiegen.

Dieser vergleichsweise hohe Wert beruht auf einem Rückgang der geleisteten Stunden im Vergleich zum Vorjahresquartal, teilten die Statistiker weiter mit. Dadurch erhöhen sich insgesamt die Arbeitskosten je geleistete Stunde. Der Zuwachs zum Vorquartal lag saison- und kalenderbereinigt bei 1,5 Prozent. Für das dritte Quartal 2016 liegen für alle 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) Veränderungsraten der Arbeitskosten im Produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich vor. Nach diesen Ergebnissen verteuerte sich in Deutschland eine Stunde Arbeit im Vergleich zum dritten Quartal 2015 kalenderbereinigt um 2,3 Prozent. In der gesamten EU lag der durchschnittliche Anstieg der Arbeitskosten in diesem Zeitraum bei 1,9 Prozent. Den höchsten Anstieg innerhalb der EU wiesen Rumänien (+ 14,7 Prozent), die Tschechische Republik (+ 9,0 Prozent) und Bulgarien (+ 8,4 Prozent) auf. In Kroatien (– 5,5 Prozent), Malta (– 2,1 Prozent) und Italien (– 0,5 Prozent) waren die Arbeitskosten rückläufig. In Frankreich fiel der Anstieg der Arbeitskosten mit + 1,4 Prozent deutlich niedriger aus als in Deutschland.

