Arbeitskosten im 3. Quartal 2019 um 3,1 % höher als im 3. Quartal 2018

Wiesbaden (ots) -Arbeitskosten je geleistete Arbeitsstunde, 3. Quartal 2019+0,9 % zum Vorquartel (saison- und kalenderbereinigt)+3,1 % zum Vorjahresquartal (kalenderbereinigt)In Deutschland sind die Arbeitskosten je geleistete Arbeitsstunde im Zeitraumvom 3. Quartal 2018 zum 3. Quartal 2019 kalenderbereinigt um 3,1 % gestiegen.Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen dieArbeitskosten im Vergleich zum Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 0,9%.Die Arbeitskosten setzen sich aus den Bruttoverdiensten und den Lohnnebenkostenzusammen. Die Kosten für Bruttoverdienste erhöhten sich im 3. Quartal 2019 imVergleich zum 3. Quartal 2018 kalenderbereinigt um 3,1 %, die Lohnnebenkostenstiegen um 2,9 %.Dem internationalen Vergleich mit den anderen Mitgliedstaaten der EuropäischenUnion (EU) liegt der Bereich des Produzierenden Gewerbes und derwirtschaftlichen Dienstleistungen zugrunde. Hierbei sind unter anderem deröffentliche Dienst und das Gesundheitswesen nicht enthalten. Für das 2. Quartal2019 liegen für alle Mitgliedstaaten der EU Veränderungsraten der Arbeitskostenvor. Nach diesen Ergebnissen verteuerte sich eine Stunde Arbeit in Deutschlandim Vergleich zum 2. Quartal 2018 kalenderbereinigt um 2,7 %. Damit lagDeutschland in diesem Zeitraum etwas unter dem EU-weiten durchschnittlichenAnstieg der Arbeitskosten von 3,1 %. Die höchsten Wachstumsraten innerhalb derEU wiesen Rumänien (+12,4 %) und Bulgarien (+11,0 %) auf. Dies sind allerdingsauch die beiden Länder mit den niedrigsten Arbeitskostenniveaus. In Portugal gabes mit 0,9 % die EU-weit niedrigste Steigerung. Im Nachbarland Frankreich fielder Anstieg der Arbeitskosten mit 2,0 % niedriger aus als in Deutschland.Methodische HinweiseDie Veränderungsraten der Arbeitskosten von Staaten außerhalb desEuro-Währungsgebiets sind in der jeweiligen Landeswährung gemessen und dahernicht währungsbereinigt.Den Veränderungsraten der Arbeitskosten liegen die Ergebnisse desArbeitskostenindex zugrunde. Dieser misst die Veränderung der Arbeitskosten undunterteilt sie zusätzlich in die beiden Bestandteile Bruttoverdienste undLohnnebenkosten. Bei allen drei Indizes werden den Kosten des Arbeitgebers dietatsächlich geleisteten Arbeitsstunden der Arbeitnehmer gegenübergestellt.Revisionen in den Datenquellen, die für die Berechnung des Arbeitskostenindexgenutzt werden, führten zu Anpassungen der Wachstumsraten desArbeitskostenindex. Für das 2. Quartal 2019 wurde beispielsweise diekalenderbereinigte Wachstumsrate des Arbeitskostenindex im Vergleich zum 2.Quartal 2018 von +3,2 % auf +3,4 % nach oben revidiert.