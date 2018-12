Arbeitskosten im 3. Quartal 2018 um 2,7 % höher als im 3. Quartal 2017

Wiesbaden (ots) -Arbeitskosten je geleistete Arbeitsstunde, 3. Quartal 2018+1,0 % zum Vorquartal (saison- und kalenderbereinigt)+2,7 % zum Vorjahresquartal (kalenderbereinigt)In Deutschland sind die Arbeitskosten je geleistete Arbeitsstundeim Zeitraum vom dritten Quartal 2017 zum dritten Quartal 2018kalenderbereinigt um 2,7 % gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) weiter mitteilt, stiegen die Arbeitskosten im Vergleichzum Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 1,0 %.Die Arbeitskosten setzen sich aus den Bruttoverdiensten und denLohnnebenkosten zusammen. Die Kosten für Bruttoverdienste erhöhtensich im dritten Quartal 2018 im Vergleich zum dritten Quartal 2017kalenderbereinigt um 2,7 %, die Lohnnebenkosten stiegen um 2,5 %.Dem internationalen Vergleich mit den anderen Mitgliedstaaten derEuropäischen Union (EU) liegt der Bereich des Produzierenden Gewerbesund der wirtschaftlichen Dienstleistungen zugrunde. Hierbei sindunter anderem der öffentliche Dienst und das Gesundheitswesen nichtenthalten. Für das zweite Quartal 2018 liegen für alleMitgliedstaaten der EU Veränderungsraten der Arbeitskosten vor. Nachdiesen Ergebnissen verteuerte sich eine Stunde Arbeit in Deutschlandim Vergleich zum Vorjahresquartal kalenderbereinigt um 2,4 %. In dergesamten EU lag der durchschnittliche Anstieg der Arbeitskosten indiesem Zeitraum mit +2,8 % über dem Wert für Deutschland. Diehöchsten Wachstumsraten innerhalb der EU wiesen Rumänien (+12,4 %),Lettland (+11,2 %), Kroatien (+10,8 %) und Litauen (+10,1 %) auf,allesamt Länder mit Arbeitskostenniveaus unterhalb von 10 Euro. ImVergleich dazu lag der EU-Durchschnitt 2017 bei 26,30 Euro.Deutschland kam mit 34,20 Euro Arbeitskosten je geleistete Stunde aufRang sechs. Den niedrigsten Anstieg der Arbeitskosten gab es inLuxemburg (+0,6 %) und Malta (+1,2 %). In Frankreich fiel der Anstiegder Arbeitskosten mit +3,0 % etwas höher aus als in Deutschland.Methodische HinweiseDie Veränderungsraten der Arbeitskosten von Staaten außerhalb desEuro-Währungsgebiets sind in der jeweiligen Landeswährung gemessenund daher nicht währungsbereinigt. Den Veränderungsraten derArbeitskosten liegen die Ergebnisse des Arbeitskostenindex zugrunde.Dieser misst die Veränderung der Arbeitskosten und unterteilt siezusätzlich in die beiden Bestandteile Bruttoverdienste undLohnnebenkosten. Bei allen drei Indizes werden den Kosten desArbeitgebers die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden derArbeitnehmer gegenübergestellt.Revisionen in den Datenquellen, die für die Berechnung desArbeitskostenindex genutzt werden, führten zu Anpassungen derWachstumsraten des Arbeitskostenindex. Für das zweite Quartal 2018wurde beispielsweise die kalenderbereinigte Wachstumsrate desArbeitskostenindex im Vergleich zum Vorjahresquartal von +2,0 % auf+2,1 % nach oben revidiert.Zu den Arbeitskostenindizes nach Wirtschaftszweigen könnendetaillierte Daten und Zeitreihen über die Tabelle 62421-0001 in derDatenbank GENESIS-Online abgerufen werden.Daten für den europäischen Vergleich stehen auf www.destatis.deunter Europa in Zahlen zur Verfügung.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Arbeitskostenindex, Telefon: +49 (0) 611 / 75 26 89www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell