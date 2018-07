Arbeitsgericht: Streik bei Halberg Guss kann weitergehen

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der seit einem Monat laufende Streik beim Autozulieferer Neue Halberg Guss (NHG) kann vorerst weitergehen.



Das Arbeitsgericht Frankfurt hat am Freitag eine einstweilige Verfügung abgelehnt, mit der das Unternehmen den Arbeitskampf in den Werken Saarbrücken und Leipzig stoppen lassen wollte. Die Streikziele der IG Metall seien nicht auf die wirtschaftliche Vernichtung des Unternehmens gerichtet, sondern sollten Nachteile der Beschäftigten ausgleichen, sagte die Vorsitzende Richterin zur Begründung. Der IG-Metall-Bezirk Mitte kündigte nach der Entscheidung die Fortsetzung des Streiks an. Das Unternehmen kündigte an, beim Landesarbeitsgericht in die Berufung zu gehen. Darüber würde laut Justiz frühestens am Montag verhandelt./ceb/DP/zb