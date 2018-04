Arbeitsgemeinschaft Pro Biosimilars begrüßt Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie zu Biosimilars

Berlin (ots) - Die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie hatjüngst eine aktualisierte Stellungnahme zu Biosimilars publiziert.Darin hält die rheumatologische Fachgesellschaft fest, dassBiosimilars keine klinisch relevanten Unterschiede zumReferenzprodukt aufweisen. Sie seien "in der Wirksamkeit, Sicherheitund Immunogenität vergleichbar zu den Originalprodukten" und - inAnlehnung an die Stellungnahme des Paul-Ehrlich-Instituts - wie dieseeinsetzbar.Auch die Praxis der Extrapolation, also der Zulassung vonBiosimilars für nicht klinisch untersuchte Indikationen auf Basis derGesamtheit der Daten ("totality of evidence") sei nicht zubeanstanden. "Seit der Zulassung der ersten Biosimilars vor über zehnJahren wurden weder neue unerwünschte Arzneimittelwirkungen durchdiese Wirkstoffe gemeldet, noch musste einem Biosimilar ausSicherheitsgründen die Marktzulassung wieder entzogen werden."Die durch Biosimilars erzielbaren Einsparungen hätten auch inDeutschland bereits dazu beigetragen, die Verfügbarkeit vonBiopharmazeutika für Patientinnen und Patienten zu erhöhen. Die vonKassenärztlichen Vereinigungen teilweise eingeführten Quoten hättendarüber hinaus zum Ziel, die Ausgaben der Solidargemeinschaft zusenken. Dabei sei Pharmakovigilanz von großer Bedeutung und dieGewinnung von Registerdaten empfohlen. Die letztendlicheTherapieentscheidung liege in der Hand des Arztes."Die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie hebt in ihrerStellungnahme hervor, dass Biosimilars zu einer besserenVerfügbarkeit der modernen Biopharmazeutika und somit zu einerbesseren Versorgung der Patientinnen und Patienten beitragen. Dasfreut uns sehr, denn genau darauf kommt es an. Die Stellungnahme gibtdarüber hinaus sinnvolle Leitplanken für den Umgang mit Biosimilars.Da 2018 in der Rheumatologie eine Reihe neuer Biosimilars in dieVersorgung kommen werden, kommt die Stellungnahme zur rechten Zeit",so Dr. Stephan Eder, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft ProBiosimilars.Die AG Pro Biosimilars ist die Interessenvertretung derBiosimilarunternehmen in Deutschland. Sie steht allen Unternehmenoffen, die Biosimilars entwickeln, herstellen und für die Versorgungbereitstellen. Die Arbeitsgemeinschaft unter dem Dach des ProGenerika e.V. engagiert sich für einen bedarfsgerechten Zugang derPatientinnen und Patienten zu modernen biopharmazeutischenArzneimitteltherapien, für eine bezahlbare Versorgung und für faireund nachhaltige Wettbewerbsbedingungen.Pressekontakt:Arbeitsgemeinschaft Pro BiosimilarsInga DraegerLeiterin BiosimilarsTel.: (030) 81 61 60 9-60,draeger@probiosimilars.de / www.probiosimilars.de /http://twitter.com/probiosimilarsOriginal-Content von: Pro Generika e.V., übermittelt durch news aktuell