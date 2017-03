Arbeitsfrust: Fast jeder zweite Deutsche will den Job wechseln / Mitarbeiter bemängeln schlechte Bezahlung und fehlende Anerkennung / Flexiblere Arbeitszeitmodelle setzen sich immer mehr durch

Eschborn (ots) - 46 Prozent der Angestellten in Deutschland würdenihren Job in den nächsten zwölf Monaten wechseln - unter anderem,weil sie ihrer Ansicht nach zu schlecht bezahlt werden. Auch bei denThemen Anerkennung und Arbeitsklima sehen die BeschäftigtenVerbesserungspotenzial. Zu diesen Ergebnissen kommt einebevölkerungsrepräsentative Studie "Jobzufriedenheit 2017" derManpowerGroup, für die 1.018 Bundesbürger im Alter zwischen 18 und 65Jahren online befragt wurden.+++ Die Studienergebnisse und eine Infografik zu den Ergebnissenfinden Sie über diesen Link: http://bit.ly/1SnioxB +++Mit wachsender Unzufriedenheit am Arbeitsplatz steigt dieBereitschaft der Mitarbeiter, sich beruflich zu verändern: 23 Prozentder Arbeitnehmer suchen gezielt nach einer Position mit bessererBezahlung. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. 17Prozent haben das Gefühl, dass ihre Arbeit nicht anerkannt wird. 14Prozent beklagen ein schlechtes Arbeitsklima - 2016 war das nur fürelf Prozent der Beschäftigten ein Beweggrund für einen Jobwechsel.Fortschritte bei flexiblen Arbeitszeitmodellen undWeiterbildungsangebotenEs gibt aber auch positive Entwicklungen: 39 Prozent der Befragtenerhalten regelmäßig Weiterbildungen. Ebenso viele geben an, dass esin ihrem Unternehmen flexible Arbeitszeitmodelle gibt. Das istjeweils ein Anstieg um sieben Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr."Die Studie zeigt, dass in den Chefetagen ein Umdenken stattfindet",sagt Herwarth Brune, Geschäftsführer der ManpowerGroup Deutschland."Die Arbeitgeber haben erkannt, dass das Thema Weiterbildung für dieZufriedenheit ihrer Mitarbeiter wichtig ist. Und mit dem Angebot vonflexiblen Arbeitszeitmodellen gehen sie auf den Wunsch derBeschäftigten nach einer besseren Work-Life-Balance ein."Arbeitgeber sind inzwischen auch immer häufiger dazu bereit, ihreMitarbeiter von zu Hause arbeiten zu lassen. 23 Prozent der Befragtengeben an, dass sie die Möglichkeit haben, ihre Aufgaben im HomeOffice zu erledigen. 2016 waren es nur 14 Prozent. Das ist mit neunProzentpunkten der höchste Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Bei deraktiven Karriereförderung und der Familienfreundlichkeit derUnternehmen hat sich nach Ansicht der Beschäftigten ebenfalls einigesgetan: In beiden Bereichen haben sich die Arbeitgeber um sechsProzentpunkte verbessert.Unternehmen sind familienfreundlicher gewordenAls familienfreundlich bezeichnen 33 Prozent der Befragten ihrUnternehmen - 19 Prozent bejahen die aktive Förderung ihrer Karriere."Diese Aspekte nehmen für Mitarbeiter einen immer höheren Stellenwertein", sagt ManpowerGroup-Deutschland-Geschäftsführer Herwarth Brune."Familienfreundlichkeit und eine entsprechende Personalentwicklung inUnternehmen werden immer mehr zum Wettbewerbsvorteil. Nur mitattraktiven Rahmenbedingungen schaffen es Arbeitgeber, Beschäftigtefür ihr Unternehmen zu gewinnen und langfristig an sich zu binden."Über die StudieDie Studie "Jobzufriedenheit 2017" basiert auf einerbevölkerungsrepräsentativen Online-Befragung von 1.018 Bundesbürgernzwischen 18 und 65 Jahren. Sie wurde im Auftrag der ManpowerGroupDeutschland im März 2017 durchgeführt. Die Studienergebnisse findenSie hier: http://bit.ly/1SnioxBÜber die ManpowerGroupDie ManpowerGroup ist weltweit führend in der Bereitstellunginnovativer Lösungen und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen inder sich verändernden Welt der Arbeit erfolgreich sein können. Mitmehr als 27.000 Mitarbeitern zählt die ManpowerGroup zu den dreigrößten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach derUnternehmensgruppe agieren an bundesweit 360 Standorten dieGesellschaften Manpower, Stegmann, Experis, ManpowerGroup Solutions,Proservia, Right Management sowie spezialisierte Einzelmarken. MehrInformationen erhalten Sie unter http://www.manpowergroup.de.Unternehmenskontakt ManpowerGroup:Manpower GmbH & Co. KG PersonaldienstleistungenNicole SchützeDüsseldorfer Straße 965760 EschbornTel.: +49 69 15303-186E-Mail: nicole.schuetze@manpowergroup.dePressekontakt:Faktenkontor GmbHLars ReppesgaardLudwig-Erhard-Straße 3720459 HamburgTel.: +49 40 253 185-127E-Mail: lars.reppesgaard@faktenkontor.deOriginal-Content von: ManpowerGroup Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell